Москва, 18 декабря. Спасские ворота Кремля открываются всего два раза в год, и вечер 18 декабря – один из поводов для торжественного события. На Соборную площадь привезли главную новогоднюю елку страны. Столетнюю красавицу высотой почти 30 метров встречали корреспонденты Федерального агентства новостей.

Новогоднюю ель можно провезти на Соборную площадь Кремля только через Спасские ворота. Одноименная башня открывается только дважды – когда министр обороны страны принимает парад Победы и в день, когда нужно завезти за стены Кремля самую высокую ель для встречи Нового года. Дерево провезли по вечерней Москве на длинном праздничном грузовике. Доставил ее в Кремль лично Дед Мороз.

Перед въездом в Спасскую башню он пожелал всем жителям России хорошего нового года

Кремлевскую ель для зимнего праздника срубили в Щелковском районе Подмосковья, выбирали из 30 других претенденток на звание главной новогодней елки России. В обхвате дерево 60 см, за сто лет оно выросло до 27 метров.

В Щелковском районе в честь «проводов» елки в Кремль устроили новогоднюю ярмарку и театрализованное представление с торжественной передачей «подорожной грамоты» с указом доставить драгоценное дерево на Соборную площадь.

Главное новогоднее дерево будут устанавливать и украшать в течение недели, а в понедельник, 24 декабря представят Москве. На него повесят две тысячи украшений и полтора километра разноцветных гирлянд.

Любоваться ей будут москвичи и туристы, а на общероссийскую новогоднюю Кремлевскую елку съедутся шесть тысяч детей со всей страны от Калининграда до Владивостока.