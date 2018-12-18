«Были уничтожены сотни ракет»: Горбачев рассказал, как разоружался СССР в рамках ДРСМД

Москва, 18 декабря. Экс-президент СССР Михаил Горбачев не согласился с мнением о разоружении СССР в одностороннем порядке в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Горбачев рассказал, как разоружался СССР в рамках ДРСМД в беседе с журналистами. По его словам,«были уничтожены сотни ракет, как российских, так и американских». При этом он подчеркнул, что ракеты воздушного базирования подпадали под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что СССР разоружился в одностороннем порядке, заключая ДРСМД с США.

«Ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других, у США — были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза — это было одностороннее разоружение», — заявил Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны России.

По его словам, зачем руководство СССР пошло на такой шаг «одному богу известно».

В беседе с РИА Новости Горбачев заявил, что «никакого одностороннего разоружения не было».

«Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет – как советских, так и американских»,— заявил бывший президент СССР.

По его словам, в рамках ДРСМД были уничтожены ракеты «Першинг — 2», которые находились на территории ФРГ. Горбачев подчеркнул, что ракеты могли достичь СССР «за 10 минут».

«Значительная часть ракет всех видов базирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991 года», — заявил бывший советский лидер.

По его словам, ракеты воздушного базирования подпадали под договор СНВ.

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года секретарям ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.