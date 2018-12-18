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Порошенко рассказал о получении Киевом финансовых гарантий на $750 млн

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Порошенко рассказал о получении Киевом финансовых гарантий на $750 млн

Киев, 18 декабря. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Всемирный банк предоставил Киеву фингарантии на 750 млн долларов.

Он поприветствовал решение организации на своей странице в Facebook и назвал его «сигналом твердой поддержки» курса Украины и «признанием прогресса».

«Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетной финансовой институции нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе», — заявил Порошенко.

По его словам, подобные решения добавляют уверенности в правильности пути, которым идет Украина. Он поблагодарил партнеров Киева за поддержку и веру.

В Минфине Украины сообщили о том, что финансовые гарантии будут действовать 10 лет и позволят Киеву привлечь международное финансирование «на более благоприятных условиях», чем в случае самостоятельного заимствования средств.

Директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен ранее заявляла, что начиная с 2014 года организация инвестировала 5,5 млрд долларов, 2 млрд из которых предназначались на проведение реформ.

Автор: Катерина Михайлиди
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