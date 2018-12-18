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Полиция Литвы задержала в Вильнюсе гражданина России

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Полиция Литвы задержала в Вильнюсе гражданина России

Вильнюс, 18 декабря. Гражданин России был задержан в Вильнюсе правоохранительными органами Литвы. Об этом сообщает сайт российского посольства в Литве.

«Посольство активно занимается выяснением всех обстоятельств, связанных с задержанием литовской полицией 18 декабря 2018 года в Вильнюсе гражданина Российской Федерации В. В. Иванова. Добиваемся организации срочной консульской встречи с ним», ― говорится в сообщении посольства.

Напомним, в конце ноября в Таиланде был задержан гражданин РФ Антон Богданов. Сотрудники полиции Таиланда ранее встретили россиянина в аэропорту Пхукета, при этом при задержании присутствовал сотрудник ФБР.

Автор: Антон Зарубин
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