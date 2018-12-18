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Президент Зимбабве назвал неоправданным использование боевых патронов для подавления беспорядков

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Президент Зимбабве назвал неоправданным использование боевых патронов для подавления беспорядков

Москва, 18 декабря. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал «непропорциональным и неоправданным» использование боевых патронов для подавления насилия после выборов, которые прошли в стране в августе. Об этом зимбабвийский лидер заявил, оглашая данные отчета, представленного группой по расследованию столкновения.

Беспорядки вспыхнули после объявления Мнангагвы победителем президентских выборов, которые стали результатом отстранения от власти Роберта Мугабе. В результате волны насилия погибли шесть человек, несколько десятков пострадали.

Ранее стало известно, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетит в Москву 15 января 2019 года, чтобы обсудить проекты, которые могут заинтересовать российский бизнес.

Автор: Катерина Михайлиди
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