Президент Зимбабве назвал неоправданным использование боевых патронов для подавления беспорядков

Москва, 18 декабря. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал «непропорциональным и неоправданным» использование боевых патронов для подавления насилия после выборов, которые прошли в стране в августе. Об этом зимбабвийский лидер заявил, оглашая данные отчета, представленного группой по расследованию столкновения.

Беспорядки вспыхнули после объявления Мнангагвы победителем президентских выборов, которые стали результатом отстранения от власти Роберта Мугабе. В результате волны насилия погибли шесть человек, несколько десятков пострадали.

Ранее стало известно, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетит в Москву 15 января 2019 года, чтобы обсудить проекты, которые могут заинтересовать российский бизнес.