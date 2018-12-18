Москва, 18 декабря. Отказ от реализации проекта «Северный поток — 2» станет политическим самоубийством для властей Германии, однако США могут этого добиться. Такое мнение выразили эксперты в ходе пресс-конференции в редакции Федерального агентства новостей.

Ранее представитель Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Вашингтон приветствует резолюцию Европарламента, которая призывает Германию отменить строительство «Северного потока — 2». Он также добавил, что США советуют Германии «прислушаться к соседям» и отказаться от строительства «Северный поток — 2».

«Европейское законодательство устроено так, что от позиции Евросовета или Еврокомиссии в строительстве «Северного потока — 2» ничего не зависит», — отмечает доктор экономический наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он также добавил, что Германия единственное европейское государство, которое обладает суверенитетом, поэтому не стоит ожидать, что канцлер ФРГ Ангела Меркель объявит об отказе от реализации «Северного потока — 2», передает «Экономика сегодня».

«Если исходить из чисто экономических соображений, Германии «Северный поток — 2» очень выгоден», — считает аналитик и публицист Игорь Друзь.

Эксперт напомнил, что на территории Германии размещены военные базы США, которые свидетельствуют о том, что Меркель и ее окружение встроены в глобальный политический проект Запада.

«Потому иллюзиями тешиться не стоит – США продолжают оставаться угрозой для «Северного потока — 2» именно из-за возможностей надавить на руководство Германии. И недооценивать эту угрозу нельзя», — отметил Друзь.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» будут построены две нити газопровода из России в Германию. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров. США, Украина и несколько стран ЕС выступают против строительства российского газопровода, однако Германия, а также большая часть европейских государств поддерживают строительство «Северного потока — 2», отмечая, что российский проект преследует исключительно коммерческие цели.