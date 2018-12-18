Порошенко призвал верующих выбрать между Россией и Украиной

Киев, 18 декабря. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что верующие в стране делают выбор не между канонической УПЦ и «новой православной церковью», а между Россией и Украиной.

По его словам, каждый украинец придет к «новой церкви».

«Это очень простой выбор, потому что это не выбор между патриархатом, это выбор между Украиной и Россией», —цитирует Порошенко агентство УНИАН.

Он вновь заявил, что власти страны не будут оказывать давление на тех верующих, которые останутся в канонической УПЦ, сообщает «Царьград».

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел «объединительный собор». Инициатором его проведения был Константинопольский патриарх Варфоломей, а также президент страны Петр Порошенко. В нем принимали участие представители неканонических церквей. На соборе выбрали главу новой «автокефальной церкви».

Отметим, что власти Украины рассчитывают получить от Константинопольского патриархата томос об автокефалии для новой структуры.