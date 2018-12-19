Сирия итоги за сутки на 19 декабря 06.00: курды арестовывают гражданских в Ракке и Хасаке, САА отбила атаку радикалов в Латакии

Сирия, 19 декабря. Курды арестовывают гражданских в Ракке и Хасаке, САА отбила атаку радикалов в Латакии, в Даръа обнаружен беспилотник террористов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Идлибе и Хаме, отбили атаку радикалов в Латакии, обнаружили беспилотник террористов в Даръа.

«Исламское государство»1: выбило SDF из района Хаджина.

«Тахрир аш-Шам»: ввела смертную казнь за воровство в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет бои с САА в Хаме.

Курды: потеряли двух боевиков в Алеппо, проводят массовые аресты населения Ракки и Хасаки, теряют позиции в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

За прошедшие сутки боевики, скрывающиеся в горных районах на севере провинции Латакия, пять раз нарушили установленный в регионе режим прекращения огня, сообщалось в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Информагентство Al-Manar News передавало, что радикальные исламисты пытались проникнуть на позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Кинсабба. Бойцы правительственных войск САР отбили атаку террористов. В результате столкновения было нейтрализовано несколько джихадистов, другие члены банды бежали с поля боя, бросив оружие.

Провинция Алеппо

В окрестностях административного центра провинции Алеппо отмечались перестрелки между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА), писал Twitter-канал (@RisboLensky). Ранее радикальные исламисты ударили по окраинам города, чем спровоцировали ответные обстрелы со стороны правительственных войск.

Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что ВС Турции нанесли удар по позициям курдов на севере региона. По сведениям автора публикации, в результате обстрела было убито два боевика Отрядов народной самообороны (YPG).

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в Алеппо, писал местный Twitter-канал (@RealNewsAleppo).

В конце дня стало известно, что в городе возобновила работу одна из главных транспортных магистралей, закрытая пять лет назад. Об этом сообщил местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@syria_here1).

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики атаковали контрольно-пропускной пункт Демократических сил Сирии (SDF) в районе поселения Аль-Джаради на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@EuphratesPost). По сведениям автора публикации, нападавшие убили боевика курдского отряда.

В Хаджине в течение дня продолжались столкновения между SDF и бандами «Исламского государства», писал Twitter-канал (@FBussoletti). В конце дня военный источник сообщил в Twitter (@RisboLensky), что радикальные исламисты выбили курдских боевиков из района Аль-Калах. Также перестрелки между курдскими военизированными отрядами и ИГ1 отмечались недалеко от поселения Аль-Бухатер. Об этом сообщало информагентство Step News.

Одновременно с этим Twitter-канал (@IlFarosulMondo) писал, что члены «демократических сил» освободили высокопоставленного командира ИГИЛ1, получив выкуп. Террорист был захвачен во время боев в этой же части региона несколько месяцев назад.

На подконтрольных курдам территориях в юго-восточной части Дейр-эз-Зора прогремел взрыв, сообщало информагентство Al-Manar News. В результате происшествия погибли три мирных жителя, в том числе две женщины.

Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377), что правительственные войска САР обнаружили склад с оружием и боеприпасами, ранее принадлежавший «Исламскому государству», недалеко от Меядина.

Провинция Даръа

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводили работы по уничтожению боеприпасов, оставленных радикальными исламистами в районе Аль-Джадия к северу от административного центра провинции Даръа. Об этом писало Al-Manar News.

Также, по данным информагентства, бойцы правительственных сил САР обнаружили тайник террористов подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид» на западе региона. В хранилище был найден беспилотник, а также боеприпасы.

34 грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста прибыли в поселения Джасем и Барка, сообщал Twitter-канал (@SYRedCrescent) сирийского отделения организации.

Провинция Идлиб

Российские наблюдатели зафиксировали три случая нарушения установленного в регионе режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщалось утром в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Сирийская арабская армия (САА) вынуждена отвечать на агрессию со стороны боевиков. Местный источник передавал в своем микроблоге в Twitter (@Step_Agency), что правительственные войска САР открыли огонь по укрепрайонам радикалов в окрестностях поселений Хеш и Баскала. Также перестрелки отмечались недалеко от города Джарджаназ, писал Twitter-канал (@freehrakgroup).

Радикальные исламисты коалиции «Тахрир аш-Шам» ввели на контролируемых боевиками территориях провинции Идлиб смертную казнь за воровство, передавало информагентство Al-Monitor. Также члены возглавляемого террористами «Джебхат ан-Нусры»1 альянса продолжают запугивать мирное население региона, угрожая отомстить тем, кто перейдет в подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) районы.

Провинция Ракка

Неизвестные открыли огонь по патрулю Демократических сил Сирии (SDF) в административном центре провинции Ракка, передавало информационное агентство Al-Manar News. Данных о потерях в рядах курдских военизированных отрядов не поступало.

20 автомобилей «демократических сил» отправились на север региона, где в настоящее время SDF укрепляют позиции, ожидая наступления турецкой армии.

Местный Twitter-канал (@soneerbozkurt) сообщал, что курдские радикалы продолжают проводить принудительную мобилизацию мирного населения провинции в ряды SDF. Данные действия «демократических сил» приводят к обострению конфликта между SDF и местными жителями, писало агентство Al-Monitor. В конце дня SOHR писал, что боевики курдских отрядов арестовали гражданского в Ракке.

Провинция Хама

Недалеко от деревни Аль-Твайна на западе провинции Хама разорвалась мина, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency). В результате происшествия мирный житель поселения получил ранения.

На севере региона были зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Джейш аль-Изза». Военный Twitter-канал (@nizarabm2015) сообщал, что бойцы правительственных войск нейтрализовали несколько членов незаконного вооруженного формирования в ходе перестрелок в районе Мааркабы.

Провинция Хасака

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) арестовали несколько жителей населенного пункта Свейдан на востоке провинции Хасака, обвинив задержанных в связях с «Исламским государством». Об этом писало информационное агентство Step News.

В связи с притеснениями со стороны курдских радикалов мирное население региона выступает против присутствия «демократических сил» на территории провинции. Об этом сообщил один из источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@riskmap_), ссылаясь на заявление представителей местных племен.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)