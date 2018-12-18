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Стали известны самые успешные гастролеры года

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Стали известны самые успешные гастролеры года

Москва, 18 декабря. Журнал Rolling Stone, опираясь на исследование Pollstar, определил самых успешных гастролирующих музыкантов по итогам 2018 года. В пятерку рейтинга попали Пинк и Бруно Марс, заработавшие 169,2 млн и 167,6 млн долларов соответственно.

На третьем месте оказалась Тейлор Свифт, доход которой от гастролей составил 345,1 млн долларов. Бейонсе и Джей Зи заработали в 2018 году 254,1 млн. Возглавил рейтинг Эд Ширан, установивший гастрольный рекорд всех времен. Его доход составил 432 млн долларов.

За год музыкант продал 4,8 млн билетов и дал 94 концерта в 53 городах мира, пишет «Газета.ru».

Автор: Катерина Михайлиди
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