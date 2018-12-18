На Ближнем Востоке за выкрутасы дадут больше: эксперты предсказали будущее Моуринью

Москва, 18 декабря. «Манчестер Юнайтед» уволил тренера команды Жозе Моуринью после проигрыша «Ливерпулю» со счетом 1:3. Прогнозы экспертов относительно дальнейшей карьеры экс-наставника «красных дьяволов» разошлись. Одни считают, что Моуринью нужно взять паузу, другие видят его тренером азиатского или ближневосточного клуба.

Бывший спортивный функционер Андреей Червиченко напомнил, что команды, которые тренировал Моуринью, выигрывали много трофеев.

«То, что он нескучный, на мой взгляд, скорее, хорошо. Это привлекает внимание. Ни у одного тренера не получалось во всех клубах показывать стопроцентный результат — это факт. Думаю, он долго без работы не останется», — считает эксперт.

По его мнению, на Ближнем Востоке или в Китае есть большие финансовые возможности для того, чтобы нанять Жозе Моуринью.

«Там Моуринью только за одно имя и выкрутасы дадут в два раза больше, чем он получал в «Манчестере». Он на сегодняшний день — бренд, который хорошо продается», — сказал Червиченко телеканалу «360».

Выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год Андрей Канчельскис, напротив, убежден, что тренеру стоит отойти от футбола на полгода-год и отдохнуть.

«Неустойка у него хорошая, на отдых хватит. Понятно, что он даже по собственному желанию не хотел уходить [ради нее]. А потом он найдет себе новое место, будет востребованным», — добавил Канчельскис.

Напомним, Моуринью узнал о своем увольнении 18 декабря. По мнению букмекеров, больше всего шансов возглавить «Манчестер Юнайтед» у экс-наставника сборной Франции и ПСЖ Лорана Блана. Также кандидатами на этот пост называют бывшего тренера «Реала» Зинедина Зидана и экс-полузащитника МЮ Майкла Каррика, который работал помощником Моуринью, передает «МИР 24».