Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Северный флот возобновил воздушное патрулирование Арктики

56
0 Оставить комментарий

Северный флот возобновил воздушное патрулирование Арктики

Москва, 18 декабря. Северный флот России возобновил регулярное патрулирование воздушного пространства Арктики. Об этом заявил командующий флотом адмирал Николай Евменов на заседании коллегии министерства обороны России.

По его словам, для патрулирования флота используются противолодочные самолеты. Они ведут осмотр Арктики и других районов, подчеркнул адмирал.

Евменов также заявил, что одна из главных целей, которая стоит перед Северным флотом в 2019 году — это развитие военной инфраструктуры в Арктике. Кроме того, среди других задач: поддержание полной боеготовности флота, выполнение плана боевой подготовки, а также участие в различных учениях.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.