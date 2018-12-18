Северный флот возобновил воздушное патрулирование Арктики

Москва, 18 декабря. Северный флот России возобновил регулярное патрулирование воздушного пространства Арктики. Об этом заявил командующий флотом адмирал Николай Евменов на заседании коллегии министерства обороны России.

По его словам, для патрулирования флота используются противолодочные самолеты. Они ведут осмотр Арктики и других районов, подчеркнул адмирал.

Евменов также заявил, что одна из главных целей, которая стоит перед Северным флотом в 2019 году — это развитие военной инфраструктуры в Арктике. Кроме того, среди других задач: поддержание полной боеготовности флота, выполнение плана боевой подготовки, а также участие в различных учениях.