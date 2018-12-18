Сирия новости 18 декабря 22.30: курды освободили командира ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Даръа обнаружен дрон террористов

Сирия, 18 декабря. Курды освободили высокопоставленного члена ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Даръа обнаружен дрон террористов, радикалы SDF арестовали гражданского в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, обнаружили беспилотник террористов в Даръа.

«Исламское государство»1: выбило SDF из района Хаджина.

Курды: теряют позиции в Дейр-эз-Зоре, арестовали гражданского в Ракке.

Провинция Алеппо

В административном центре провинции Алеппо возобновила свою работу одна из главных транспортных магистралей, закрытая пять лет назад, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@syria_here1).

В это же время в окрестностях Алеппо продолжаются перестрелки между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА), пишет военный Twitter-канал (@RisboLensky). Ранее сообщалось, что радикальные исламисты ударили по окраинам города, чем спровоцировали ответные обстрелы со стороны правительственных войск.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RisboLensky), что радикальные исламисты выбили курдских боевиков из района Аль-Калах.

Одновременно с этим Twitter-канал (@IlFarosulMondo) сообщает, что члены «демократических сил» освободили высокопоставленного командира ИГИЛ1, получив выкуп. Террорист был захвачен во время боев в этой же части региона несколько месяцев назад.

Провинция Даръа

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) прочесывают территории провинции Даръа в рамках кампании по ликвидации следов присутствия в регионе радикальных группировок. Информационное агентство Al-Manar News передает, что в западной части провинции бойцы правительственных войск обнаружили тайник террористов подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид». В хранилище найден беспилотник, а также боеприпасы.

Ранее сообщалось, что САА вела работы по уничтожению мин исламистов в районе Аль-Джадия к северу от административного центра провинции.

Провинция Ракка

Курдские радикалы продолжают арестовывать мирных жителей провинции Ракка. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) взяли под стражу гражданского в административном центре региона.

Над северными районами Ракки зафиксированы разведывательные полеты ВВС Турции, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@UAE71news). Напомним, турецкая армия готовится к масштабной операции против курдских военизированных отрядов на севере Сирии. Об этом ранее заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)