Москва, 18 декабря. Соединенные Штаты обеспокоены усилением позиций России и Китая на Африканском континенте. Об этом свидетельствует новая стратегия США на Африканском континенте, которая ранее была представлена советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.

По словам Болтона, главной задачей для США в Африке является улучшение экономических связей, а также сохранение экономической независимости африканских государств. При этом в стратегии указывается, что Китай и Россия являются главными соперниками Соединенных Штатов в Африке. Болтон утверждает, что КНР и РФ якобы используют методы недобросовестной конкуренции и действуют против интересов народов Африканского континента.

По мнению экспертов, заявление Болтона не соответствуют действительности, так как США всегда пытаются обеспечить свой экономический рост за счет других государств. В последние годы США пытаются увеличивать свое военное присутствие в Африке при поддержке европейских союзников, возвращаясь к широко известной колониальной стратегии. Однако стратегия России и КНР в Африке разбила колониальные планы США, передает «Экономика сегодня».

«Они обвиняют Россию и Китай в «грязной политике», недобросовестной конкуренции, действии против интересов африканских стран, но по факту и российские и китайские проекты в Африке основываются на взаимной выгоде, что является раздражающим фактором для США», — пояснил эксперт Центра проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По словам главы департамента Африки МИД РФ Андрея Кемарского, задача России заключается в расширении и укреплении отношений дружбы и сотрудничества с африканскими государствами без оглядки на третьи страны. Он также добавил, что в отличие от США, Россия не ведет речь о создании военно-морских баз в странах Африки, в то время как количество американских военных баз на континенте продолжает увеличиваться.