Комитет Госдумы поддержал возвращение курилок в аэропорты

Москва, 18 декабря. Курилки могут вернуться в российские аэропорты. Комитет Госдумы РФ по охране здоровья рекомендовал принять законопроект по оборудованию зон для зарегистрированных пассажиров в аэропортах курительными комнатами.

Ранее, Общероссийское объединение пассажиров выступало за возвращение в «чистые зоны» аэропортов курительных комнат. За год в организацию поступило более сотни обращений.

Так, некоторые пассажиры отмечали, что в отсутствие специальных мест люди курят в туалетных зонах, другие подчеркивали,что спецзоны для курения есть в офисных центрах, а также в железнодорожных вокзалах, а аэропорты лишены таких мест, сообщает РИА Новости.

Напомним, что закон, который запрещает курить в учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, а также рядом с вокзалами, аэропортами и морскими портами вступил в силу с 1 июня 2013 года.