В поисках русской мечты: в Москве прошло заседание Изборского клуба

Заседание Изборского клуба на тему «Современная мифология: жизнь и политика» прошло вечером 17 декабря в Москве. Мероприятие, ставшее итоговым в 2018 году, вел первый заместитель председателя Изборского клуба Олег Розанов. Основным докладчиком выступил директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков.

Несмотря на то что подтемы заседания, такие как «Диалектика современного нам общественного мифа», «Где и как формируется мифология современной России», «Чем современные мифы отличаются от мифов прошлого, на что будут похожи мифы будущего» и «Мифы в контексте цифровой реальности и их роль в проекте будущего», на первый взгляд выглядели несколько академично, дискуссия получилась жаркой, а поднимаемые вопросы — актуальными.

Мероприятие началось с обстоятельного доклада Дмитрия Егорченкова, кратко рассказавшего о деятельности ИСИП и опыте работе с молодежью в рамках работы по изучению информационного противостояния. По словам докладчика, эта деятельность и стала причиной его пристального внимания к теме мифа — различным ее аспектам.

Говоря о современном мифе, он рассказал, как во время одной из поездок в Африку посетил Храм механизаторов, где разного рода дары и жертвы лежали вместе с шестеренками. Но, по мнению Егорченкова, речь идет не о неких постмодернистских изысканиях, а о методе, через который возможно понимание мифа в современном нам контексте.

«Актуально говорить о мифе как о структуре общества, который живет по своим собственным законам», — уверен он.

Егорченков также отметил, что миф — это то, что объединяет высшее и наш мир, а также и соединяет бренное с высшим.

При этом он обратил внимание на то, что, если обратиться к Гегелю, многие вещи нам хорошо известны — но это не значит, что они нами поняты. В частности, речь идет о науке, которая изучает то же самое, что и миф, но делает это совершенно по-другому.

«Когда их начинают смешивать, получается нечто вроде того, что иногда показывает Рен-ТВ — науку заменяют мифологией», — предостерег Дмитрий, отметив, что современная наука сама по себе мифологична.

Самый ранний архаичный миф, объяснил Егорченков, обосновывает устройство общества — говорит о жизни, смерти и т. п. При этом в ряде случаев миф бывает не узко локален, а распространяется по миру. Так, миф о ныряльщике, появившийся около 25 тысяч лет назад, распространился в свое время по всей Евразии и Северной Америке.

По мнению директора ИСИП, любой миф — это диктат эмоционального объяснения мира над строго логическим. В качестве пример он проанализировал стихотворение Пушкина «Зимний вечер» с мифологических позиций.

Перейдя к эпохе постмодерна, Егорченков обозначил его как «эпоха принципа «верь во что угодно».



«После двух мировых войн люди осознали, что человек не столько рационален, как это казалось в начале ХХ века, что он склонен к разрушению и саморазрушению. И от этого ни его самого, ни человечество в целом не спасают большие идеи. Все большие идеологические модели — это мертвые тени прошлого, за ними ничего не стоит, они оторваны от коллективного бессознательного», — констатировал докладчик.

«Постмодерн лег на информационное общество, хотя до этого был всего лишь оторванной от реальности конструкцией. И теперь мир становится таким же хаотичным, как современное массовое сознание. Наш мозг уже не справляется с объемом данных, он не может их осознать», — рассказал Егорченков.

В своем выступлении он акцентировал внимание на том, что, хотя человечество и накопило огромные объемы знаний, хуже невежества — лишь бессмысленное накопление бессмысленных знаний.

«Знаний все больше, смысла все меньше. СМИ и соцсети становятся агентами манипуляций, приводящих к негативным изменениям», — отметил он.

По его словам, в условиях крушения логики информационный миф остается единственной структурой мышления, помогающей обычному человеку объяснить мир вокруг себя. Современный человек полагается на миф. При этом все мифы живы в полном объеме — достаточно внимательно посмотреть на телевидение: метеориты, инопланетяне, рептилоиды и т. д.

Но поразительно и то, что бизнес-модели также основываются на мифе — отсюда берутся супергерои в постоянно выходящих фильмах, в точности повторяющие юнгианские архетипы.

«Космогонические, антропологические, эсхатологические мифы. Они вокруг нас, только «поменяли фамилии», — уточнил Егорченков.

Экономика также мифологична. Все повторяется, но уже на другом уровне — с применением законов мифа, законов рынка. В свое время даже вышла книга, которая обосновывает ведение бизнеса, исходя именно из мифов.

«Каждая крупная марка создает свой миф. Продукт не может быть продан, не воздействуя на коллективное сознание эпохи», — сказал докладчик.

И после вышесказанного уже совершенно очевидно применение мифа в политической деятельности.

«Мир разрывается между разными мифологическими системами, а не между разными идеологиями. Хороший политтехнолог пытается понять то, что есть в базисе, и вытащить его наверх», — уверен Егорченков.

Затем он рассказал о мифах США, Китая и России.

Обоснование политического мифа лежит в настоящем. Миф о золотом веке может быть реализован только исходя из возможностей сегодняшнего дня, и именно этим сейчас занимаются многие силы во всем мире.

Например, американский миф говорит об американской мечте как о корабле, который где-то в далеком будущем летит в межзвездном пространстве, в то время как Америка стала единственной реальностью на планете Земля.

Есть китайский миф — пространство общей судьбы не только для Китая, но и для всего остального человечества. Китайцы не сомневаются, что китайская мечта существуют. Согласно социологическим опросам, 76% китайцев, среди которых много молодежи, считают ее важной.

«Все мифы, включая даже игиловский (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ред.), — глобальные, а не узконациональные», — считает Егорченков.

Из мифа определенной человеческой общности вырастает ее мечта.

И сложнее обстоит дело с русской мечтой. Егорченков наглядно продемонстрировал на экране проектора, что если в поисковике по запросам «американская мечта» и «китайская мечта» находится много содержательного материала, в частности видео, то по запросу «русская мечта» мы не находим практически ничего, что заслуживало бы внимания.

Дмитрий Егорченков рассказал, что социологический опрос, проведенный ИСИП, говорит, что молодежь России русской мечтой пока не особо интересуется, видя в своей жизни только единоличное хозяйство. При этом общей идеи, общей мечты у них нет.

Основной вопрос, который Егорченкову на лекциях и семинарах задают молодые люди: зачем все это, в какую сторону идти.

«Дайте смыслы!» — обращаются к нему слушатели.

Основной же вопрос, звучащий за рубежом: «Русские, чего вы хотите? Как с вами налаживать диалог, если вы сами не знаете, чего вы хотите!»

В связи с этим Дмитрий Егорченков видит задачу Изборского клуба во внедрении в коллективное бессознательное русской мечты. Которую, вне всяких сомнений, предстоит сформулировать.

По мнению докладчика, СССР в значительной степени сломался на несоответствии базиса и мифа.

«Смысловым бульоном надо заниматься, потому как в противном случае еще неизвестно, что из него вылезет, — полагает Егорченков. — При этом не будет такого момента, когда миф полностью растворится, поскольку он создает те связи внутри бессмысленного, которые не способна создать даже религия. В нем очень много архетипического и архаики. Поэтому миф все равно сохранится. Американская и китайские мечты слоились, нам нужно сложить свою. Наши смысл должны быть обращены не только к горнему, но и к материальному. Нужно сформулировать то, ради чего Россия предлагает свою мечту всему остальному человечеству. Если это будет русский сон, это будет немного не то», — полагает докладчик.

Затем началось обсуждение озвученной Егорченковым проблематики. Советник президента России и член Изборского клуба Сергей Глазьев задался вопросом, возможно ли осмысленное понимание мифа. По его мнению, в качестве современного мифотворчества можно привести, например, украинский нацизм, сводящийся к лозунгам «кто не скачет, тот москаль» и «москаляку на гиляку».

«В современных условиях мы не научились занимать своими мифотворчеством, попытки делает разве что Изборский клуб. Сейчас со всех сторон делаются попытки фрагментировать общество, разорвать его различными мифами. А всеобщим уравнителем являются деньги», — считает он.

Глазьев также проанонсировал выход своей статьи о том, что известная каждому со школьной скамьи «Повесть временных лет» — фейк, написанный в Польше.

Директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин обратил внимание собравшихся на то, что задача элит — адаптировать миф под современную реальность.

«Массы засыпают. Человек элитного типа всегда бдит и никогда не засыпает», — полагает он.

При этом, по мнению Коровина, не следует исходить из западных мифов, в частности касающихся эволюции человека, в то время как миф создает сакральный архетип общества, отсылая к изначальному.

«И дальше уже каждый выбирает свое. В зависимости от того, что человек выбрал из мифологии того общества, в котором разворачивается миф, и определяется тип человека и его реакция на миф. Если мифологию воспринимает человек-жрец или человек-герой, он делает из этого свой героический вывод. Он начинает созидать этот миф в политической реальности. То есть реализует в его окружающей действительности. Это активное восприятие мифа. Но жрец и герой — это редкий, штучный тип человека», — рассказал Коровин.

По его словам, совсем иначе воспринимает мифологию того или иного общества человек, относящийся к более низким кастам, более низким сословиям. Или, если использовать более современный язык, относящийся не к элитам, а к массам.

«Массы, представляющие большинство любого общества, воспринимают миф на уровне подсознания. Через символы, через считывание, абсорбирование этого мифа, падающего на массы со стороны элит — жрецов и героев», — считает директор ЦГЭ.

По мнению Коровина, представленные Егорченковым результаты соцопроса как раз и показывают соотношение между элитами и массами в обществе. Так, 3,8% опрошенных, для которых ценностью является служение Родине, а также совершенствование и обустройство окружающей действительности, — это и есть элитный тип. Это люди, которых Лев Гумилев определял понятием «пассионарии».

«Это те люди, которые до смешения сословия относились к касте жрецов или воинов — клиру или дворянству. А теперь это ошметки, перемешанные в плавильном котле современного постмодернистского общества», — объяснил член Изборского клуба.

Коснувшись темы русской идеи, Коровин отметил, что она находится в рамках разделения прогрессистского мифа Запада, с его культом материально-технического прогресса и недвижимого существования вечности, сакральной мифологии, базовых, архетипических вещей, неизменной религии, Бога, традиции как недвижимой основы, вокруг которой и мельтешит научно-технический прогресс нынешнего современного мира.

Завершая свою речь, Валерий Коровин указал основному докладчику, Дмитрию Егорченкову, что в своем выступлении тот смешал мировоззренческие парадигмы, наложил друг на друга модерн, премодерн и даже отчасти постмодерн.

Завершило заседание Изборского клуба выступление его председателя, писателя и публициста Александра Проханова, который поздравил Егорченкова с представленным на суд изборцев докладом.

«Строгий и изысканный, он [доклад] ценен уже тем, что была поставлена проблема, породившая сложную, многоцветную дискуссию», — сказал он.

В свойственной ему поэтической манере Проханов рассказал собравшимся о своем видении русской мечты.

«Мечта была изначально. Она пришла одиноко и собрала вокруг себя народ. Народ — это вместилище мечты. Не народ порождает мечты, а мечта создает народ. Пока есть мечты — есть народ. Сколько народов исчезло, потому что мечте было в этом народе неуютно. Мечта — это то, что движет народ по всей исторической линии его существования и не дает ему исчезнуть во все времена: нагрузок, потрясений, ересей, заблуждений. То, что ведет народ по пути его исторического творчества. Появившись, она уже знала, во что она превратится», — рассказал лидер изборцев.

По мнению Проханова, мечта отличается от цели, которую можно определить.

«Мечта, как только народ к ней приближается, удаляется за горизонт, — отметил он, переходя к теме мечты других народов. — Мечта США — это град на холме или космический корабль, мчащийся в пустоте. И если жизнь народов вокруг чем-то не устраивает, ее исправляют, в том числе с помощью крылатых ракет», — объяснил он.

Что же касается китайской мечты, то это восстановление достоинства, которое долгое время попиралось Западом, а также японцами.

«Это мечта самоутверждения, чтобы занять свое справедливое место в мире. Как сказал мой друг, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад: «Справедливость — это когда каждая вещь занимает то место в мире, которое ей определил Господь», — уточнил Проханов.

Он так же, как и Егорченков, констатировал, что русскую мечту сложно вычислить. Проханов считает важной задачу формулирования русской мечты. Это пытались сделать в том числе великие писатели.

«Достоевский, как Александр Матросов, закрывал дыру в ад своим телом», — сказал Проханов, отметив, что мы живем в пору реализации русской мечты.

Она никуда не делась. По его мнению, русская мечта — это сильное, могущественное, цветущее государство, цель, которая достигается с помощью крылатых ракет, авианосцев и мощных институтов, защищающих собой царствие небесное.

«Русская мечта — это храм на холме нашей истории. Она несовместима с американской мечтой. Там идея господства, а здесь — абсолютной гармонии и братства», — уверен Проханов.

Он выразил уверенность в том, что работа Изборского клуба необходима нашему руководству страны.

«Правители мечутся и рыщут в поисках идей и идеологий», — добавил он.

Завершая свое выступление, Александр Проханов объявил о том, что Дмитрий Егорченков, до этого являвшийся экспертом Изборского клуба, отныне принят в его члены.

«Мы счастливы видеть вас в числе членов Изборского клуба», — сказал Проханов, обращаясь к Егорченкову.

Завершилось заседание неформальным обсуждением темы русского мифа и русской мечты в кулуарах мероприятия в форме свободной и предельно откровенной дискуссии.