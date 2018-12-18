Появилось видео смерти Деда Мороза на утреннике в Кемерово

Кемерово, 18 декабря. Заслуженный артист России Валерий Титенко умер прямо на новогоднем утреннике в детском саду в Кемерово. Происшествие сняли на видео родители воспитанников.

67-летний артист в костюме Деда Мороза играл с детьми, когда ему стало плохо. Титенко упал на пол и скоропостижно скончался.

Дети приняли случившееся за часть представления, а коллеги актера вызвали скорую, однако медики не смогли помочь Деду Морозу. Причиной смерти артиста стал сердечный приступ, сообщает РЕН ТВ.

Случившееся стало вторым происшествие за сутки с участием Деда Мороза. Как сообщает Царьград, в Одессе два Деда Мороза не поделили место в центре города и устроили драку.