«Кинопоиск» назвал лучшие сериалы 2018 года

Москва, 18 декабря. Портал «Кинопоиск» составил рейтинг лучших сериалов 2018 года.

Первую строчку рейтинга занял сериал «Домашний арест», снятый режиссером Петром Бусловым по сценарию Семена Слепакова. На втором месте оказалась итальянская драма Baby о жизни двух школьниц.

Третью строчку рейтинга занял американский сериал «Барри» с Биллом Хейдером в главной роли. Картина рассказывает о жизни киллера. На четвертом месте расположился американский научно-фантастический сериал «Видоизмененный углерод».

Пятое место занял российский сериал Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!». Картина рассказывает о ВИЧ-инфицированном актере и его отношениях с близкими.