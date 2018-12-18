«Кинопоиск» назвал лучшие сериалы 2018 года
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Москва, 18 декабря. Портал «Кинопоиск» составил рейтинг лучших сериалов 2018 года.
Первую строчку рейтинга занял сериал «Домашний арест», снятый режиссером Петром Бусловым по сценарию Семена Слепакова. На втором месте оказалась итальянская драма Baby о жизни двух школьниц.
Третью строчку рейтинга занял американский сериал «Барри» с Биллом Хейдером в главной роли. Картина рассказывает о жизни киллера. На четвертом месте расположился американский научно-фантастический сериал «Видоизмененный углерод».
Пятое место занял российский сериал Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!». Картина рассказывает о ВИЧ-инфицированном актере и его отношениях с близкими.