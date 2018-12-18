Москва, 18 декабря. Правительство Ливии ужесточило контроль границ с Тунисом, развернув патрули по всей территории пограничной зоны для борьбы с мигрантами.

На границе двух стран промышляет контрабандой топлива тунисская преступная группировка. В Триполи считают, что среди членов банды могут быть террористы. Однако в самом Тунисе на действия преступников смотрят сквозь пальцы.

Руководитель АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» эксперт Юрий Самонкин считает происходящее абсурдным, поскольку террористическая угроза реальна. Ужесточение контроля со стороны Ливии говорит в пользу того, что Триполи не планирует привлекать к решению проблемы внешние силы.

«Если эта проблема границ и террористических угроз выйдет из-под контроля, то Россия обязательно вмешается в процесс, и наведет порядок, как это было Сирии», — сказал эксперт, его слова приводит NewInform.

Однако Запад потеряет контроль в регионе, что невыгодно США. Американские ястребы стремятся везде посеять хаос и разруху и убрать конкурентов с международной политической арены, резюмировал он.