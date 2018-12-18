В Госдуме назвали безответственным шагом отказ украинских диспетчеров от кириллицы

Москва, 18 декабря. Украина запретила использовать кириллицу при обмене сообщениями между авиационными службами планирования и координирования воздушного движения. Отмечается, что официальным для переговоров такого рода является английский язык, хотя авиадиспетчеры бывших союзных республик продолжали общаться на русском.

«Украинская сторона проинформировала о том, что она будет принимать информацию только на латинице, которая проходит по каналам авиационной связи», — заявили в Росавиации.

Российская сторона приняла соответствующие поправки в нормативные документы.

Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Антон Морозов в интервью Федеральному агентству новостей осудил действия Киева. По словам парламентария, действия украинских властей в очередной раз показывают, что киевский режим не заботится ни о своих гражданах, ни о гражданах других стран.

«Когда речь идет об авиационном движении, во главу угла следует ставить вопросы безопасности. А политизировать вопросы, связанные с авиационным движением, абсолютно безответственно», — убежден политик.

Кроме того, очевидно, что и российские, и украинские пилоты и авиадиспетчеры значительно лучше знают русский язык, чем английский.

«Им удобнее и понятнее общаться именно на русском языке», — констатирует депутат.

Общение на русском языке в авиационной отрасли традиционно для стран СНГ, продолжает собеседник ФАН.