Стало известно, когда и где Минтруд РФ запустит проекты по борьбе с бедностью

Москва, 18 декабря. Минтруд РФ запускает проект по борьбе с бедностью в восьми регионах России. Об этом сообщили в ведомстве журналистам.

Пилотный проект стартует с 2019 года в республике Татарстан, Кабардино-Балкарии, Приморском Крае, Ивановской, Липецкой, Томской, Новгородской и Нижегородской областях. Одна из основных задач этой инициативы — побороть нищету. В ведомстве подчеркнули, что пилотный проект позволит разработать механизмы, которые будут направлены на увеличение доходов граждан, а также снижения бедности, сообщает «Политика Сегодня».

В Минтруде подчеркнули, что в будущем эту систему планируют развернуть по всей стране.

Ранее в Росстате заявили, что число бедных россиян во втором квартале 2018 года снизилось до 18,8 млн человек. Это на 1,4 млн человек меньше за аналогичный период 2017 года.