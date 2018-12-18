ФСИН объяснила «освобождение» Мамаева из «Бутырки»

Москва, 18 декабря. Мосгорсуд отклонил апелляцию апелляцию защиты об освобождении из СИЗО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также других фигурантов дела о хулиганстве. Однако супруга Мамаева Алана сообщила в соцсетях, что ее мужа освободили из «Бутырки».

Мамаева опубликовала ответ системы «ФСИН-Письмо», по данным которой ее муж не может получить от нее сообщение, поскольку «адресат освобожден». То же самое программа ответила на запрос радио «Комсомольская Правда».

«Администрация СИЗО-2 Бутырка извещает Вас, что письмо не может быть вручено получателю, так как адресат освобожден из учреждения», — говорится в сообщении.

ФСИН объяснила невозможность доставить сообщение Мамаеву техническим сбоем.

«Попробуйте написать еще раз через какое-то время. Скоро все будет исправлено. То, что Павел Мамаев по-прежнему находится под стражей, совершенно очевидно. Мосгорсуд оставил решение об аресте всех фигурантов этого дела в силе», — цитирует ответ ФСИН kp.ru.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников ответил, что проблема была выявлена впервые, и связал ее с награзкой в преддверии праздников. Ранее жалоб на сбои в работе программы не поступало, подчеркнул Мельников.

Напомним, 5 октября Кокорин и Мамаев устроили драку в кафе и напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака, также оскорбив его национальному признаку. Как выяснилось позже, незадолго до этого инцидента хулиганы избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука за сделанное им замечание у ночного клуба, пишет «Царьград».

18 декабря Мосгорсуд признал законным арест футболистов и их сообщников до 8 февраля. Фигуранты дела частично признали свою вину, пишет «Взгляд».