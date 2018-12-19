Украина превращается в Северную Ирландию: киевский политолог проанализировал итоги создания ПЦУ

Ведущие киевские политологи оценили итоги Поместного собора, состоявшегося в минувшие выходные и завершившегося созданием «новой» Православной церкви на Украине (ПЦУ). По мнению директора киевского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, этим шагом власть не добилась ни одной из целей, которые ставила перед собой.

Зато она открыла ящик Пандоры и создала предпосылки для возникновения хаоса в религиозной сфере, грозящего стране захватами и поджогами храмов и монастырей, а также многочисленными человеческими жертвами. Корреспондент Федерального агентства новостей передает подробности из Киева.

«Если брать «сухой остаток», то, по большому счету, за два последних дня случилось несколько ключевых событий. Во-первых, произошла фактическая ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата и УАПЦ. Отныне таких структур больше не существует, и Украинская православная церковь по названию теперь одна. На месте двух бывших «раскольнических» церквей создана ПЦУ (Православная церковь на Украине). По большому счету, мы пришли к «канонизации фрагментации» православного поля Украины», — говорит Бортник.

По его словам, теперь на территории украинского государства сосуществуют три большие православные группы — Константинопольский патриархат, УПЦ МП и греко-католическая церковь (которую многие православные в полном смысле своими единоверцами не считают).

К сожалению, случилась канонизация разделения церквей, и тезис украинской власти о создании «единой церкви на Украине» полностью провалился, считает политолог.

«Провалился и второй ключевой тезис власти — о создании поместной, собственной церкви, не зависящей ни от Москвы, ни от кого-либо еще, — заявил Бортник. — Исходя из проекта устава ПЦУ, становится ясно — ее зависимость от Константинополя будет на порядки выше, чем УПЦ МП от Русской православной церкви. Будет полная зависимость в вопросах судебной апелляции, в решении ключевых церковных вопросов, вопросов канонизации и так далее. Плюс полная потеря контроля в работе с диаспорами за рубежом. Таким образом, реальной поместной церкви на Украине сегодня не создано. ПЦУ — это нечто среднее между очень ограниченной автономией и расширенной экзархией».

Бортник уверен — во многом это проигрыш президента Украины Петра Порошенко, который он в последние два дня тщетно пытался превратить в политический выигрыш.

«Это сильно напоминает мне популярный юмористический ролик «Квартала 95», когда подчиненные приходили к президенту [Украины Виктору] Ющенко с новостями одна ужаснее другой, и тот все их называл «победами». То же самое происходит и с Петром Порошенко — у него одни «победы». Хоть это «Дебальцевский котел» — дикое военное поражение, хоть десуверенизация церкви, хоть ужасающая бедность и кратное повышение тарифов — все это «победы Порошенко», — делится ассоциациями политолог. — К сожалению, в такой извращенной логике живет сегодня наша власть. Я прекрасно понимаю, почему президент Порошенко пошел на все эти крайне рискованные для нашего общества шаги. Просто кто-то из его нерадивых советников положил ему на стол социологию, где сказано, что 60% украинцев желают-де создания поместной церкви. И сказал: «Давай, Петр Алексеевич, решай вопрос, «газуй», народ этого хочет!»

Но, видимо, ему забыли показать вторую часть социологии, где сказано: при этом 70% граждан выступают резко против вмешательства государства в дела церкви! Украинцы на самом деле считают, что создание поместной церкви — это результат длительного, осторожного диалога между священнослужителями. А те, кто намерен захватывать храмы и «гнать московских попов», — их всего 15-20%, и у них мнение о Порошенко от этого не улучшится: они и так ненавидят его за Иловайск, завод «Рошен» в Липецке и так далее. Таким образом, Порошенко фактически отбросил от себя 70% электората, но на его рейтингах создание ПЦУ никак не отражается», — подчеркивает Бортник.

Бортник напомнил: на Украине так до сих пор и не решен вопрос каноничности — просто потому, что он не определяется какой-то грамотой или письмом от патриарха Варфоломея. Этот вопрос решается только признанием новой церкви со стороны десятков других поместных церквей, говорит эксперт.

«Так вот, этого признания до сих пор не произошло — новосозданная ПЦУ не признана никем, кроме Константинополя, и совсем не факт, что это произойдет в будущем, — говорит он. — Многие европейские церкви — например, Сербская и Болгарская — выступили резко против создания ПЦУ. Но самая опасная тенденция — буквально «до красной черты» вырос риск острого религиозного конфликта на Украине, как закулисного, так и публичного. Скорее всего, вскоре после предоставления нашей стране томоса резко обострится борьба за главные храмы, за монастыри, за лавры. И, вероятно, все произойдет согласно пословице — «паны ссорятся, а у холопов чубы трещат».

По мнению Бортника, политическая конъюнктура и грядущие выборы подтолкнули украинские власти к созданию новой религиозной структуры. Как следствие, уже совсем скоро до предела обострится религиозное противостояние между украинцами в бытовой сфере, и «страна начнет скатываться в кровавую пропасть».

Если сегодня политтехнологи условно делят страну на 10-12 основных социальных групп (хотя еще в 2010 году их было всего пять), то теперь их станет еще больше.

«Добавится и еще одна «линия разъединения» в обществе — к языку, истории, Великой Отечественной войне, внешнеполитической ориентации, разделению на богатых и бедных добавится еще одна линия раскола — религиозная, — констатирует политолог. — По факту, Украина на наших глазах превращается в Северную Ирландию, где существуют жесткие социальные границы между протестантами и католиками, которые почти невозможно перейти даже на бытовом уровне. То, что сейчас своими руками делает власть, впоследствии придется лечить и восстанавливать десятилетиями, а то и веками. Я не исключаю, что, скорее всего, мы увидим дальнейшую сегментацию политического поля — так, в Винницкой области уже есть целых три иерарха от разных церквей, и это пространство для потенциального конфликта между их паствой. Тот же иерарх Симеон, предавший свою церковь — УПЦ МП, из опасений потерять свой главный храм нанял для его охраны националистов.

Все это выглядит как предпосылки к историям из «лихих 90-х». Уверен, что после томоса и назначения новых иерархов от ПЦУ религиозные процессы в некоторых регионах страны примут малоконтролируемый характер. Я внимательно послушал Епифания после его избрания, и он прямо заявил, что ранее хотел быть священником Московского патриархата. Он попросил благословения у своего батюшки на поступление в духовную академию МП РПЦ, но по каким-то причинам его не получил. В итоге он поступил в Духовную академию в Киеве и сегодня является одним из самых ярых противников УПЦ МП. И в этом огромная опасность, ведь новый иерарх способен одобрить любые бесчинства во имя увеличения паствы и числа приходов своей церкви».

Бортник напомнил: на сегодняшней Украине всего 10-15% истинно верующих — то есть тех, кто регулярно ходит в храм, а не просто по праздникам свечки ставит.

«Все остальные — это не прихожане, а «захожане», те, кто соблюдает лишь внешние церковные ритуалы. Для таких «условно верующих» важнее всего доступность храма, а также символический вес, «престижность» церкви, к которой он принадлежит, — продолжает эксперт. — Поэтому тот, кому принадлежат лавры — главные сакральные места, — к нему и пойдет большая часть таких вот «захожан». Поэтому крайне вероятно, что после получения томоса при поддержке официальных властей и правых радикалов УПЦ начнет острую и кровавую борьбу за главные символические для православных места — лавры и монастыри. Эта борьба вспыхнет с ужасающей силой, особенно на фоне того, что в Верховной раде намерены только подлить масла в огонь — принять новые антицерковные законы и попытаться переименовать УПЦ МП».

По мнению Бортника, главная цель этого переименования — информационная дискредитация единственной реально канонической церкви на Украине. А также создание правовых условий для того, чтобы пересмотреть все договоры на аренду зданий, принадлежащих УПЦ МП. Таким образом, украинские власти намерены открыть этот ящик Пандоры, а потом попытаться использовать последствия ужасного шага в своих политических интересах.

«Правда, проблема у нынешних властей в одном — у них, на мой взгляд, осталось очень мало времени — до 31 марта, — уверен эксперт. — За это время попытаться «откусить» у УПЦ МП лавры и монастыри можно, но вот реально правовым путем отнять у канонической церкви ее собственность нельзя. Можно только захватывать, поджигать, сеять смуту и так далее. А это означает столкновения, гибель людей и полную дискредитацию самого этого процесса в глазах мировой общественности и мирового православия. А это огромная проблема уже для Вселенского патриарха Варфоломея. Только полная тишина и спокойствие на Украине позволят ему апеллировать к другим поместным церквям с просьбой признать ПЦУ».

Кроме того, уверен политолог, новый президент Украины не будет так уж сильно сконцентрирован на «церковной» проблеме. Кто бы ни пришел на место Порошенко, даже сторонник продолжения его курса — все равно он будет значительно мягче.

«Я думаю, что до 31 марта будет идти системное давление на УПЦ МП — возможно, с попытками купить или «продавить» кого-то из иерархов с целью их переманивания в ПЦУ. А после 31 марта в этой сфере может воцариться хаос, и предпосылки для этого создаются сейчас. Праворадикалы наверняка продолжат атаки на храмы, принадлежащие УПЦ МП, уже под парламентские выборы. И этих нападений, атак и прочих эксцессов будет много, они сегодня практически неизбежны», — предостерег аналитик.

В свою очередь, считает политолог, власть может слегка уменьшить давление на каноническую церковь, но тем не менее нынешний курс Порошенко будет продолжен.

«В целом же все мы будем находиться в ситуации хаоса, перманентного социально-религиозного противостояния, — уверен эксперт. — Весь этот ужас может начаться с конца января и продолжаться практически неограниченное время. А те кризисы, которые президент Порошенко насоздавал своей «Армией, мовой, вирой», — нам их еще расхлебывать столетиями! Поэтому в учебниках истории «эпоха Порошенко» будет расцениваться как нечто среднее между «эпохой Руины» и «эпохой гражданской войны» начала 20-х годов.