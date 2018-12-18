Путин запретил уличные табло с курсами валют

Москва, 18 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий указывать курс валют на уличных табло.

Соответствующие поправки были внесены в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения должны вступить в силу через 30 дней — в конце января 2019 года. С этого момент узнать курс валют можно будет только в помещении отделений банков и обменных пунктов, сообщает «Взгляд».

Изменения не касаются прочей информации о валютах, с которыми проводит операции кредитная организация, в частности, о их видах. Целью изменений является борьба с незаконными обменниками. Как объяснили в ЦБ РФ, законопроект направлен на защиту прав потребителей финансовых услуг, сообщает News.ru.