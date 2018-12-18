«Традиционные сателлиты Кремля»: в Киеве возмущены голосованием Белоруссии по резолюции ООН

Киев, 18 декабря. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмутилась позицией Белоруссии при голосовании на Генассамблее ООН за предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма.

«Красные кнопки нажали традиционные сателлиты Кремля. В этом контексте в очередной раз хочу привлечь внимание к позиции Белоруссии, которая, публично подчеркивая свою нейтральность, на самом деле всегда занимает сторону Москвы», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Напомним, 17 декабря Генеральная Ассаблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма, которая была внесена Украиной. Авторы резолюции «настойчиво призывают» прекратить «дестабилизацию ситуации на полуострове», а также требуют освободить украинских моряков, которые были задержаны в районе Керченского пролива, передает «Царьград».

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко назвал резолюцию Генассамблеи ООН о «милитаризации» полуострова неадекватной и содержащей привычный набор пропагандистских штампов. По его словам, Украина написала документ о «милитаризации» Крыма с помощью своих американских помощников, передает «ФедералПресс».