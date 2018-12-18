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Новосибирские школьники сняли на видео прыгающего без штанов через костер директора

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Новосибирские школьники сняли на видео прыгающего без штанов через костер директора

Новосибирск, 18 декабря. Ученики Осинцевской средней школы обвинили в неподобающем поведении директора. Они  прислали журналистам видеозапись, на которой он якобы прыгает через костер без штанов.

В беседе с журналистами директор школы заявил, что опубликованное видео является фальсификацией.

«Это полная фальсификация. Я директором год работаю, в мою бытность такого не было никогда», — заявил мужчина.

Как передает телеканал «360», родители школьников обратились к депутатам Чановского района с просьбой проверить его поведение.

Как заявляют родители, мужчина якобы обзывал школьников «валенками» и «голубыми». Кроме того, родители рассказали, что учитель физкультуры якобы вытирал руки о детей в столовой, а одну из девочек приподнял, взявшись за горло. Родители считают, что поведение мужчин нарушает психическое состояние школьников.

«Дети приходят домой злые, не хотят идти в школу и говорят, что их оскорбляют», — сообщают родители в письме.

В беседе с телеканалом «360» уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области заявила, что по этому обращению в школе пройдет проверка.

Автор: Денис Коробейников
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