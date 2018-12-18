Борьба с боевиками в Сирии будет продолжена: Путин и Шойгу подвели военные итоги года

В Москве прошло расширенное заседании коллегии Минобороны. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Подробнее в материале — Федерального агентства новостей (ФАН).

Президент России Владимир Путин в самом начале своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны рассказал, что борьба с террористами в Сирии будет продолжена. По словам российского лидера после разгрома ключевых группировок боевиков ситуация в САР поэтапно стабилизируется.

«Бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена, окажем сирийцам здесь всю необходимую поддержку», — отметил Путин.

Российский лидер во время выступления также прокомментировал обвинения США в нарушении Россией договора ДРМСД. Путин рассказал, что появившиеся у России новые ракеты подходят под все параметры договоренностей.

«Ракеты Х-101 в принципе его можно отнести к оружию стратегическому, поскольку Ту-160 - это носитель сверхзвуковой. Но по дальности, - это ракета средней дальности. Может быть, это забеспокоило наших партнеров, но это не нарушение договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, здесь никакого нарушения нет», — сказал президент.

Подытоживая, Путин назвал главную задачу российской армии в 2019 году. Министерство обороны планирует укрепление боевого потенциала «ядерной триады». И вплотную займутся разработкой «новейшего и не имеющего аналогов в мире оружия».

«Имея в виду, начало серийного производства ракетного комплекса «Авангард» и успешные испытания «Сармата», несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет». Это оружие кратно, именно кратно, увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надежно и, безусловно, обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия», — отметил президент.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные Силы России наращивали в 2018 году ударную мощь.

«В противовес развертыванию США глобальной системы противоракетной обороны Вооруженные Силы наращивают свой ударный потенциал», — отметил Шойгу.

Комментируя ситуацию в Сирии, министр обороны рассказал, что число вылетов ВКС РФ сократилось там от 100 в сутки до 2-4 в неделю. С начала российского присутствия в регионе на места прежнего проживания вернулось более 1,5 миллионов беженцев . При этом с 18 июля 2018 года на территорию САР из других стран вернулось 68 тысяч 230 человек.

По словам Шойгу, оснащенность Вооруженных сил России современным оружием в 2019 году должна серьезно повыситься.

«В результате, обеспечить своевременное размещение и неукоснительное выполнение заданий государственного оборонного заказа 2019 года и выйти на оснащенность Вооруженных сил современным вооружением и техникой 67%»,— сказал Шойгу.

В комментарии ФАН доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев рассказал, что президент озвучил серьезный задел на будущее и рассказал про главные темы в военной сфере.