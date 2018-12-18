Борьба с боевиками в Сирии будет продолжена: Путин и Шойгу подвели военные итоги года
В Москве прошло расширенное заседании коллегии Минобороны. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Подробнее в материале — Федерального агентства новостей (ФАН).
Президент России Владимир Путин в самом начале своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны рассказал, что борьба с террористами в Сирии будет продолжена. По словам российского лидера после разгрома ключевых группировок боевиков ситуация в САР поэтапно стабилизируется.
«Бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена, окажем сирийцам здесь всю необходимую поддержку», — отметил Путин.
Российский лидер во время выступления также прокомментировал обвинения США в нарушении Россией договора ДРМСД. Путин рассказал, что появившиеся у России новые ракеты подходят под все параметры договоренностей.
«Ракеты Х-101 в принципе его можно отнести к оружию стратегическому, поскольку Ту-160 - это носитель сверхзвуковой. Но по дальности, - это ракета средней дальности. Может быть, это забеспокоило наших партнеров, но это не нарушение договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, здесь никакого нарушения нет», — сказал президент.
Подытоживая, Путин назвал главную задачу российской армии в 2019 году. Министерство обороны планирует укрепление боевого потенциала «ядерной триады». И вплотную займутся разработкой «новейшего и не имеющего аналогов в мире оружия».
«Имея в виду, начало серийного производства ракетного комплекса «Авангард» и успешные испытания «Сармата», несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет». Это оружие кратно, именно кратно, увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надежно и, безусловно, обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия», — отметил президент.
В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные Силы России наращивали в 2018 году ударную мощь.
«В противовес развертыванию США глобальной системы противоракетной обороны Вооруженные Силы наращивают свой ударный потенциал», — отметил Шойгу.
Комментируя ситуацию в Сирии, министр обороны рассказал, что число вылетов ВКС РФ сократилось там от 100 в сутки до 2-4 в неделю. С начала российского присутствия в регионе на места прежнего проживания вернулось более 1,5 миллионов беженцев . При этом с 18 июля 2018 года на территорию САР из других стран вернулось 68 тысяч 230 человек.
По словам Шойгу, оснащенность Вооруженных сил России современным оружием в 2019 году должна серьезно повыситься.
«В результате, обеспечить своевременное размещение и неукоснительное выполнение заданий государственного оборонного заказа 2019 года и выйти на оснащенность Вооруженных сил современным вооружением и техникой 67%»,— сказал Шойгу.
В комментарии ФАН доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев рассказал, что президент озвучил серьезный задел на будущее и рассказал про главные темы в военной сфере.
«Есть несколько моментов, которые президент не стал бы широко озвучивать. Нужно понимать, что в Сирии мы и дальше продолжаем нарабатывать боевой опыт. И пока есть боевая задача мы этот опыт будет наращивать. Одно дело, когда ты проводишь учения и совсем другое, когда военные нюхают настоящий порох. Нам нужны люди, которые имели опыт боевых действий. Речь не только о рядовых бойцах, но и о генералах, начальников военных институтов. И только когда они получат реальный опыт, они сделают все возможное, чтобы у нас ничего подобного не произошло. И я думаю, что речь идет не только о военных, но и инженерах, и других вспомогательных профессиях. Конечно, идет апробация нашей техники и тактики военных действий. Понятно, что этот опыт будет внедряться в обучение курсантов и военных высших чинов. Нужно понимать, что воюющая армия непобедима. И мы будем оставаться в Сирии до тех пор, пока там не установится мир», — заключил эксперт.