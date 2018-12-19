Роскачество опубликовало рекомендации для пассажиров авиакомпаний

Москва, 19 декабря. Роскачество совместно с агентством «АвиаПорт» накануне новогодних праздников подготовило список рекомендаций для тех, кто планирует авиаперелет.

Россиянам рекомендуют покупать билеты не ранее, чем за две недели до даты перелета. Авиакомпании, которые выполняют регулярные рейсы, при высоком спросе на направление закрывают дешевые позиции и продают билеты средней и высокой стоимости.

Роскачество советует следить за распродажами, чтобы купить билет с наиболее выгодной стоимостью, рассмотрите вариант с пересадками. Более экономичным днем считается четверг, а не пятница, поскольку выходные многие люди предпочитают провести в другом городе или заграницей.

Ведомство призывает россиян быть внимательными к багажу и не допускать перевес, чтобы не платить в аэропорту. Провоз нестандартного багажа следует согласовать с сотрудниками авиакомпании, позвонив на горячую линию. Это касается и путешествий с животными.

Если вы летите по России, в аэропорту следует быть не менее чем за два часа до вылета, при международном перелете — за 3 часа. Помните про ограничения при провозе багажа, запрещено провозить взрывчатые, отравляющие вещества, колюще-режущие предметы.

Роскачество напоминает, что дети до двух лет путешествуют с родителями бесплатно. Отмечается также, что за задержку рейса отвечает авиакомпания. При задержке более чем на 4 часа перевозчик обязан предоставить пассажирам горячее питание.

Если задержка составила более 6 часов, авикомпания должна предоставить пассажирам номер в гостинице, в противном случае клиент имеет право потребовать компенсацию.