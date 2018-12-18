Госдума даст правительству полгода на разработку уточнений к закону об обращении с животными

Москва, 18 декабря. Госдума завтра в третьем чтении рассмотрит законопроект об ответственном обращении с животными. Одновременно депутаты могут принять постановление, которое обяжет правительство в течение полугода разработать необходимые подзаконные акты.

Об этом сегодня в ходе брифинга фракции «Единая Россия» сообщил председатель парламентского комитета по экологии и окружающей среде Владимир Бурматов.

«Наш комитет готовит проект, и там написано, что в течение 180 дней после принятия данного закона правительство должно представить в Госдуму подзаконные акты», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей Владимир Бурматов.

Депутат также сообщил, что 10 таких подзаконных актов должно подготовить правительство РФ и три — профильные ведомства: Минсельхоз и Минприроды РФ. Это список собак потенциально опасных пород и правила их выгула, требования к приютам для бездомных животных, которые муниципалитеты должны создавать на своей территории, порядок лицензирования цирков и зоопарков и т. д.

«Мы фиксируем, что в правительстве даже не приступали к их разработке, хотя одной из мотиваций, почему этот закон долго не рассматривался, была фраза: «Дайте нам подготовить эти акты». Восемь лет прошло, неужели мало», — недоумевает Бурматов.

Депутат выразил надежду, что коллеги поддержат предложение комитета.

Напомним, что сегодня Госдума во втором чтении приняла законопроект об ответственном обращении с животными, внесенный еще в 2010 году. Документ содержит положения, запрещающие убийство животных, а также регламентирует содержание домашних и диких животных.