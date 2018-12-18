Киев предложил включить в список санкций компании, сотрудничающие с Крымом и Донбассом

Киев, 18 декабря. Правительство Украины предложило расширить санкционный список против физических лиц и компаний, которые сотрудничают с предприятиями Донбасса и Крыма. Об этом заявили министерстве по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины.

В украинском ведомстве хотят внести в список «до 23 физических лиц, привлеченных к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия», а также несколько российских и европейских компаний, обеспечивающих работу ООО «Титановые инвестиции» в Армянске.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение региона к РФ. Украина и Запад не приняли во внимание волеизъявление крымчан и ввели санкции в отношении РФ. В Москве неоднократно подчеркивали, что присоединение Крыма к России не нарушает международные нормы.