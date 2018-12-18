Украина утвердила новую морскую доктрину до 2035 года

Киев, 18 декабря. Правительство Украины утвердило новую государственную морскую доктрину на период до 2035 года. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, новая доктрина определяет приоритеты последовательной морской политики, а также векторы развития Украины как морского государства.

«Новая доктрина должна усилить позиции Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе с учетом действий Российской Федерации», — написал Омелян на своей странице в Facebook.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские моряки осуществляли провокационные маневры, а также не подчинялись законным требованиям российских пограничников. Позднее украинские военные суда были задержаны в районе Керченского пролива.

После инцидента украинские власти ввели военное положение в 10 областях Украины. Военное положение предполагает временное ограничение конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах и свободу слова.