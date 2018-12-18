Донбасс сегодня: ВСУ понесли потери на стрельбах, Киев гонит эшелоны танков к ДНР и ЛНР

Донбасс, 18 декабря. Ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная, но ВСУ бьют по ДНР и ЛНР из минометов и гранатометов. Киев наращивает силы и средства для броска на республики. Украинских чиновников разоблачили свои же спасатели. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие 24 часа ситуация на линии соприкосновения в зоне ответственности Донецкой народной республики существенно не изменилась. Вооруженные силы Украины провоцировали защитников ДНР на горловском, мариупольском и донецком направлениях. Тяжелые вооружения украинцами не применялись, огонь велся из зенитных установок, пулеметов и 82-мм минометов. Всего отмечено 22 случая нарушения перемирия со стороны ВСУ.

В Луганской народной республике также было относительно спокойнее по сравнению с 16 декабря. Трижды украинские войска били из 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Под огнем оказались три поселка — Золотое-5, Желобок и Логвиново.

Киев наращивает войска на луганском направлении

Командование Операции объединенных сил продолжает наращивать силы украинских подразделений в зоне конфликта. В городе Рубежное на одноименном железнодорожном узле разведка ЛНР зафиксировала разгрузку вновь прибывших эшелонов с военной техникой.

В зону конфликта прибыли три десятка боевых машин пехоты, 15 танков и два десятка военных автомобилей. В ту же ночь, 17 декабря, на север от Луганска в подконтрольный украинской армии город Счастье доставлены три установки реактивных систем залпового огня «Град».

Небоевые потери ВСУ

Несмотря на еще не начавшуюся военную операцию Киева в Донбассе, украинские подразделения несут потери, не связанные с выполнением боевых задач. Сразу трое военнослужащих 59-й отдельной механизированной бригады ВСУ были ранены на занятиях по стрельбе. Один из раненых умер по пути в больницу. Причиной инцидента, по данным разведки луганчан, стало отсутствие опыта руководителей учений.

Кто оставил жителей Дзержинска без воды

В минувшие сутки более сорока тысяч жителей подконтрольного киевскому правительству Дзержинска и прилегающих к нему поселков в Донецкой области остались без воды. Причиной стал прорыв водовода Горловка — Дзержинск.

Украинские чиновники из областной военно-гражданской администрации незамедлительно обвинили в инциденте «террористов» ДНР, которые якобы обстреляли район водовода и повредили объект критической инфраструктуры.

Немногим позже, в понедельник в послеобеденное время, появилось сообщение украинской службы по чрезвычайным ситуациям (аналог российского МЧС. — Прим. ФАН). Спасатели констатировали, что прорыв действительно произошел в результате боевых действий, но не уточнили, кто вел огонь и когда именно это произошло.

Более того, в сводке украинского штаба ООС за сутки с 16 на 17 декабря на горловском направлении «террористических обстрелов» не зафиксировано, в боевых отчетах армии ДНР также не отражены обстрелы в районе Горловки.

Таким образом, выходит, что чиновники областной администрации просто отработали стандартный «темник», обвинив безо всяких на то оснований дончан в обстреле водовода. И самое интересное, что даже украинская спасательная служба опровергла заявления чиновников Донецкой ВГА.