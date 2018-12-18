Что готовить на Новый год 2019?

Покровительницей наступающего года является Желтая Земляная Свинья, и хозяйкам, которые хотят расположить ее к себе, следует серьезно подойти к составлению меню на Новый год 2019. Чтобы помочь вам, предлагаем простые, но вкусные рецепты для праздничного стола, которые точно придутся по нраву символу 2019 года и определенно порадуют ваших домочадцев и гостей.

Новогоднее меню 2019 должно быть богатым и разнообразным, потому что чем больше вкусных и интересных блюд будет на вашем праздничном столе, тем благосклоннее к вам будет покровительница наступающего года.

Астрологи советуют приготовить не менее пяти блюд: холодные и горячие закуски, несколько видов салатов, основное блюдо и, конечно, десерт.

Главное, помните, что нельзя угощать символ 2019 года свининой в любом ее виде, поэтому от традиционного холодца, сваренного из свиной ножки, сырокопченых колбас, в составе которых есть свиное мясо и сало, и бекона придется отказаться.

К слову, Свинья не любит полуфабрикатов и фастфуда, поэтому лучше все готовить самостоятельно и из натуральных продуктов. И еще одно важное замечание: покровительница года — животное практичное, она не любит, чтобы что-то оставалось после застолья, а потому лучше готовить блюда небольшими порциями.

Закуска, которая придется по вкусу покровительнице 2019 года

На новогоднем столе должно быть много овощей, зелени и фруктов, потому что Свинья их очень любит. И на праздничный стол логично поставить несколько закусок, которые будут включать эти ингредиенты. Кроме того, будут весьма уместны блюда с рыбой или морепродуктами.

Вот несколько таких рецептов на Новый год 2019 с фото, видео и инструкцией по приготовлению.

Рулетики из огурца и семги

Ингредиенты:

1) длинноплодные огурцы — 1-2 штуки;

2) слабосоленая семга — 300 граммов;

3) сливочный сыр — 200 граммов;

4) кунжут или зелень по вкусу.

Как приготовить:

С помощью овощечистки или очень острого ножа нарезать огурцы тонкими слайсами, каждый ломтик промокнуть салфеткой, чтобы не было лишней влаги. Нарезать тонкими ломтиками семгу. Каждый огуречный слайс намазать тонким слоем сливочного сыра, положить сверху семгу и свернуть в рулетик. Сверху рулетики посыпать кунжутом или зеленью.

Фаршированные кальмары в виде поросят

Ингредиенты:

1) кальмары — 8-10 тушек;

2) шампиньоны свежие или замороженные — 300 граммов;

3) яйцо куриное вареное — 4 штуки;

4) лук репчатый — 2 головки среднего размера;

5) морковь — 2 средних корнеплода или 1 большой;

6) сыр твердых сортов — 100-150 граммов;

7) масло растительное — для обжарки;

8) майонез, соль, специи и зелень — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Разморозить кальмары, подержав их в прохладной воде. После аккуратно очистить моллюсков от внутренностей и хребта, стараясь не порвать тушку. Затем поместить кальмары в миску и залить их кипящей водой. Оставить минут на 5-10, чтобы вся кожица с моллюсков слезла. Если этого не произошло, слить воду и заново залить кальмары кипятком, но уже не более чем на 2-3 минуты, чтобы мясо кальмаров не стало жестким. Промыть очищенные кальмары. Снять тонкую прозрачную кожицу с наружной поверхности моллюска. После этого от тушек аккуратно отделите ножом щупальца. Их можно использовать для декорирования блюда. Нарезать грибы, лук и морковь натереть на крупной терке. Все обжарить на сковороде на растительном масле. Когда грибы и овощи остынут, добавить к ним измельченные ножом вареные яйца, тертый сыр, майонез, соль, перец и специи по вкусу. Тушки кальмаров наполнить получившимся фаршем, но не слишком плотно, чтобы они не полопались в духовке. При желании можно скрепить зубочистками открытую часть тушек. На месте будущих глаз поросят сделать надрезы и вставить в них черный перец горошком или палочки гвоздики. Ушки вырезать из щупалец в виде треугольников, сделать разрезы на тушке там, где у поросят будут уши, и вставить в них треугольники. Небольшие хвостики можно сделать из самой тонкой части щупальцев. Пятачок можно отрезать и вставить в него кружок моркови, ножки шампиньона или еще чего-то подходящего (см. фото). Каждую тушку кальмара сверху смазать сливочным маслом, сметаной или майонезом и отправить в разогретую до 150 градусов духовку на 15 минут. Подавать такую закуску можно как в горячем, так и в холодном виде. Такое блюдо идеально подходит для банкета в ресторане, который, как правило, устраивают для корпоративов, но и в домашних условиях оно простое в приготовлении.

Закусочные шарики с печенью трески

Ингредиенты:

1) печень трески консервированная — 1 банка;

2) картофель, сваренный в мундире — 2 штуки;

3) сыр твердый — 50 граммов;

4) лук репчатый — 2-3 небольших головки;

5) вареное яйцо — 2 штуки;

6) зелень петрушки — 1 пучок;

7) соевый соус — 2 столовые ложки;

8) кунжут — 3 столовые ложки.

Способ приготовления:

Картофель натереть на крупной терке. Яйца и сыр натереть на мелкой терке. Лук мелко нарезать. Зелень порубить. Печень трески помять вилкой. Все ингредиенты перемешать и заправить соевым соусом. Обжарить кунжут на сухой сковороде, постоянно помешивая. Скатать небольшие шарики из получившейся смеси овощей, яиц и печени трески и обвалять их в кунжуте. Выложить на блюдо и украсить зеленью.

Какие салаты готовить на новый 2019 год?

Слоеный салат с курицей и ананасами

Ингредиенты:

1) куриная грудка — 1 половинка (большая);

2) консервированный ананас — 7 колечек;

3) морковь (средняя) — 1 штука;

4) куриное яйцо (большое, вареное) — 1 штука;

5) твердый сыр (гауда) — 150 граммов;

6) майонез — 8 столовых ложек;

7) лавровый лист — 1 штука;

8) молотый перец и соль — по вкусу.

Рецепт пошагово:

Филе куриной грудки промыть и отварить в воде с лавровым листом, перцем и солью в течение 25 минут. Когда курица остынет, мелко ее нарезать и выложить на дно глубокой посуды. Смазать слой курицы 2 столовыми ложками майонеза. Нарезать 5 колец ананаса небольшими кубиками и выложить на куриный слой. Морковь почистить, помыть, натереть на мелкой терке и выложить равномерным слоем на ананас. Обильно смазываем майонезом этот слой. Следующий слой — тертый на крупной терке сыр (50 граммов оставляем для украшения). Промазываем его майонезом. Поверх сыра трем на крупной терке яйцо. Остатки майонеза распределяем по яичному слою. Отправляем блюдо в холодильник на 2 часа для пропитки. По истечении двух часов украшаем салатик. Для этого его поверхность посыпаем тертым на мелкой терке сыром и украшаем ананасом. Для этого колечки разрезаем на ломтики, которые будут представлять собой лепестки, и выкладываем из них несколько цветков.

Салат в виде поросенка

Ингредиенты:

1) отварная куриная грудка — 300 граммов;

2) картофель крупный — 1 штука;

3) морковь средняя — 1 штука;

4) яйцо куриное (стандартное) — 2 штуки;

5) свежий огурец — 1 штука;

6) свежая зелень (любая) — 3-4 веточки;

7) вареная колбаса — 2 ломтика;

8) маслины — 2 штуки;

9) майонез — 4 столовые ложки;

10) соль и специи — по вкусу;

11) помидор — для украшения.

Рецепт приготовления:

Отварить куриное филе, картофель, морковь и яйца. Дать остыть. Нарезать мелкими кубиками картофель, морковь и курицу. Огурец очистить от кожуры и тоже нарезать кубиками. От яиц отделить желтки и измельчить их в салат. Порубить туда же зелень (подойдет укроп, петрушка, зеленый лук). Посолить, поперчить и заправить салат майонезом. На подходящем блюде выложить салат в форме овального пригорка. Посыпать его яичным белком, натертым на крупной терке. Из ломтиков вареной колбасы вырезать уши, хвост и пятачок. Оформить свиную мордочку. В качестве глаз использовать маслины. Перед подачей выложить вокруг поросенка кружочки помидора и огурца.

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Основное блюдо на Новый год 2019

В качестве основного блюда предлагаем приготовить курицу с яблоками. Это праздничное угощение не потребует больших финансовых и временных затрат, но наверняка придется по душе всем гостям.

Для приготовления этого основного новогоднего блюда нужно:

1) курица весом примерно полтора килограмма;

2) полкило яблок кисло-сладких сортов;

3) мед — 1 чайная ложка;

4) растительное масло — 2 столовые ложки;

5) соль — 1 чайная ложка;

6) тимьян сухой — 1/2 чайной ложки;

7) черный перец (молотый) — по вкусу.

Пошаговая инструкция приготовления:

Мед, тимьян, соль, перец и растительное масло перемешать. Полученной смесью тщательно натереть вымытую и высушенную поверхность курицы. Яблоки порезать дольками, очистив их от семян, и плотно заполнить ими куриное брюхо. Отверстие зашить нитками. Ножки курицы сложить вместе и обмотать фольгой. Кончики крылышек тоже обмотать фольгой, чтобы не пригорели. Поместить тушку, начиненную яблоками, на противень, смазанный маслом. Отправить курицу в духовку, разогретую до 220 градусов. Выпекать в течение получаса, затем убавить температуру до 180 градусов и оставить в духовке еще минут на 40. За 10 минут до окончания приготовления снять фольгу. Подавать курицу горячей, предварительно убрав нитки.

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Десерты на новый год 2019 — интересные рецепты

Кстати, покровительница 2019 года является большой сластеной, поэтому без сладких вкусняшек праздничный стол никак не обойдется.

Предлагаем вашему вниманию вкусный и простой рецепт десерта, который точно порадует даже самую привередливую Свинью и не навредит вашей фигуре.

Фрукты и ягоды в шоколаде и кокосовой стружке

Ингредиенты:

1) 3 больших спелых банана;

2) 15 вишенок на веточке;

3) 15 клубничек с плодоножками;

4) 15 черешен;

5) 1 плитка молочного шоколада;

6) 1 плитка белого шоколада;

7) 1 упаковка кокосовой стружки.

Способ приготовления:

Ягоды помыть и высушить бумажным полотенцем. Бананы очистить и нарезать брусочками длиной в 3-5 см. Растопить на водяной бане шоколад: молочный — в одной миске, белый — в другой. Опустить ягоды и бананы в растопленный шоколад, выложить на тарелку, посыпать кокосовой стружкой и отправить в холодильник для затвердения шоколадной глазури.

Новогодние сливочные кексы

Ингредиенты:

1) 3 куриных яйца;

2) 200 мл сливок жирностью 33%;

3) 200 граммов сливочного масла;

4) 380 граммов пшеничной муки;

5) 210 граммов сахара;

6) 30 граммов сахарной пудры;

7) 1 пакетик разрыхлителя;

8) ванилин и соль — по вкусу.

Способ приготовления: