Что готовить на Новый год 2019?
Покровительницей наступающего года является Желтая Земляная Свинья, и хозяйкам, которые хотят расположить ее к себе, следует серьезно подойти к составлению меню на Новый год 2019. Чтобы помочь вам, предлагаем простые, но вкусные рецепты для праздничного стола, которые точно придутся по нраву символу 2019 года и определенно порадуют ваших домочадцев и гостей.
Новогоднее меню 2019 должно быть богатым и разнообразным, потому что чем больше вкусных и интересных блюд будет на вашем праздничном столе, тем благосклоннее к вам будет покровительница наступающего года.
Астрологи советуют приготовить не менее пяти блюд: холодные и горячие закуски, несколько видов салатов, основное блюдо и, конечно, десерт.
Главное, помните, что нельзя угощать символ 2019 года свининой в любом ее виде, поэтому от традиционного холодца, сваренного из свиной ножки, сырокопченых колбас, в составе которых есть свиное мясо и сало, и бекона придется отказаться.
К слову, Свинья не любит полуфабрикатов и фастфуда, поэтому лучше все готовить самостоятельно и из натуральных продуктов. И еще одно важное замечание: покровительница года — животное практичное, она не любит, чтобы что-то оставалось после застолья, а потому лучше готовить блюда небольшими порциями.
Закуска, которая придется по вкусу покровительнице 2019 года
На новогоднем столе должно быть много овощей, зелени и фруктов, потому что Свинья их очень любит. И на праздничный стол логично поставить несколько закусок, которые будут включать эти ингредиенты. Кроме того, будут весьма уместны блюда с рыбой или морепродуктами.
Вот несколько таких рецептов на Новый год 2019 с фото, видео и инструкцией по приготовлению.
Рулетики из огурца и семги
Ингредиенты:
1) длинноплодные огурцы — 1-2 штуки;
2) слабосоленая семга — 300 граммов;
3) сливочный сыр — 200 граммов;
4) кунжут или зелень по вкусу.
Как приготовить:
- С помощью овощечистки или очень острого ножа нарезать огурцы тонкими слайсами, каждый ломтик промокнуть салфеткой, чтобы не было лишней влаги.
- Нарезать тонкими ломтиками семгу.
- Каждый огуречный слайс намазать тонким слоем сливочного сыра, положить сверху семгу и свернуть в рулетик.
- Сверху рулетики посыпать кунжутом или зеленью.
Фаршированные кальмары в виде поросят
Ингредиенты:
1) кальмары — 8-10 тушек;
2) шампиньоны свежие или замороженные — 300 граммов;
3) яйцо куриное вареное — 4 штуки;
4) лук репчатый — 2 головки среднего размера;
5) морковь — 2 средних корнеплода или 1 большой;
6) сыр твердых сортов — 100-150 граммов;
7) масло растительное — для обжарки;
8) майонез, соль, специи и зелень — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Разморозить кальмары, подержав их в прохладной воде. После аккуратно очистить моллюсков от внутренностей и хребта, стараясь не порвать тушку. Затем поместить кальмары в миску и залить их кипящей водой. Оставить минут на 5-10, чтобы вся кожица с моллюсков слезла. Если этого не произошло, слить воду и заново залить кальмары кипятком, но уже не более чем на 2-3 минуты, чтобы мясо кальмаров не стало жестким.
- Промыть очищенные кальмары. Снять тонкую прозрачную кожицу с наружной поверхности моллюска. После этого от тушек аккуратно отделите ножом щупальца. Их можно использовать для декорирования блюда.
- Нарезать грибы, лук и морковь натереть на крупной терке. Все обжарить на сковороде на растительном масле.
- Когда грибы и овощи остынут, добавить к ним измельченные ножом вареные яйца, тертый сыр, майонез, соль, перец и специи по вкусу.
- Тушки кальмаров наполнить получившимся фаршем, но не слишком плотно, чтобы они не полопались в духовке. При желании можно скрепить зубочистками открытую часть тушек.
- На месте будущих глаз поросят сделать надрезы и вставить в них черный перец горошком или палочки гвоздики. Ушки вырезать из щупалец в виде треугольников, сделать разрезы на тушке там, где у поросят будут уши, и вставить в них треугольники. Небольшие хвостики можно сделать из самой тонкой части щупальцев. Пятачок можно отрезать и вставить в него кружок моркови, ножки шампиньона или еще чего-то подходящего (см. фото).
- Каждую тушку кальмара сверху смазать сливочным маслом, сметаной или майонезом и отправить в разогретую до 150 градусов духовку на 15 минут. Подавать такую закуску можно как в горячем, так и в холодном виде. Такое блюдо идеально подходит для банкета в ресторане, который, как правило, устраивают для корпоративов, но и в домашних условиях оно простое в приготовлении.
Закусочные шарики с печенью трески
Ингредиенты:
1) печень трески консервированная — 1 банка;
2) картофель, сваренный в мундире — 2 штуки;
3) сыр твердый — 50 граммов;
4) лук репчатый — 2-3 небольших головки;
5) вареное яйцо — 2 штуки;
6) зелень петрушки — 1 пучок;
7) соевый соус — 2 столовые ложки;
8) кунжут — 3 столовые ложки.
Способ приготовления:
- Картофель натереть на крупной терке. Яйца и сыр натереть на мелкой терке. Лук мелко нарезать. Зелень порубить. Печень трески помять вилкой. Все ингредиенты перемешать и заправить соевым соусом.
- Обжарить кунжут на сухой сковороде, постоянно помешивая.
- Скатать небольшие шарики из получившейся смеси овощей, яиц и печени трески и обвалять их в кунжуте.
- Выложить на блюдо и украсить зеленью.
Какие салаты готовить на новый 2019 год?
Слоеный салат с курицей и ананасами
Ингредиенты:
1) куриная грудка — 1 половинка (большая);
2) консервированный ананас — 7 колечек;
3) морковь (средняя) — 1 штука;
4) куриное яйцо (большое, вареное) — 1 штука;
5) твердый сыр (гауда) — 150 граммов;
6) майонез — 8 столовых ложек;
7) лавровый лист — 1 штука;
8) молотый перец и соль — по вкусу.
Рецепт пошагово:
- Филе куриной грудки промыть и отварить в воде с лавровым листом, перцем и солью в течение 25 минут.
- Когда курица остынет, мелко ее нарезать и выложить на дно глубокой посуды. Смазать слой курицы 2 столовыми ложками майонеза.
- Нарезать 5 колец ананаса небольшими кубиками и выложить на куриный слой.
- Морковь почистить, помыть, натереть на мелкой терке и выложить равномерным слоем на ананас. Обильно смазываем майонезом этот слой.
- Следующий слой — тертый на крупной терке сыр (50 граммов оставляем для украшения). Промазываем его майонезом.
- Поверх сыра трем на крупной терке яйцо. Остатки майонеза распределяем по яичному слою. Отправляем блюдо в холодильник на 2 часа для пропитки.
- По истечении двух часов украшаем салатик. Для этого его поверхность посыпаем тертым на мелкой терке сыром и украшаем ананасом. Для этого колечки разрезаем на ломтики, которые будут представлять собой лепестки, и выкладываем из них несколько цветков.
Салат в виде поросенка
Ингредиенты:
1) отварная куриная грудка — 300 граммов;
2) картофель крупный — 1 штука;
3) морковь средняя — 1 штука;
4) яйцо куриное (стандартное) — 2 штуки;
5) свежий огурец — 1 штука;
6) свежая зелень (любая) — 3-4 веточки;
7) вареная колбаса — 2 ломтика;
8) маслины — 2 штуки;
9) майонез — 4 столовые ложки;
10) соль и специи — по вкусу;
11) помидор — для украшения.
Рецепт приготовления:
- Отварить куриное филе, картофель, морковь и яйца. Дать остыть.
- Нарезать мелкими кубиками картофель, морковь и курицу. Огурец очистить от кожуры и тоже нарезать кубиками. От яиц отделить желтки и измельчить их в салат.
- Порубить туда же зелень (подойдет укроп, петрушка, зеленый лук).
- Посолить, поперчить и заправить салат майонезом.
- На подходящем блюде выложить салат в форме овального пригорка. Посыпать его яичным белком, натертым на крупной терке.
- Из ломтиков вареной колбасы вырезать уши, хвост и пятачок. Оформить свиную мордочку. В качестве глаз использовать маслины.
- Перед подачей выложить вокруг поросенка кружочки помидора и огурца.
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Основное блюдо на Новый год 2019
В качестве основного блюда предлагаем приготовить курицу с яблоками. Это праздничное угощение не потребует больших финансовых и временных затрат, но наверняка придется по душе всем гостям.
Для приготовления этого основного новогоднего блюда нужно:
1) курица весом примерно полтора килограмма;
2) полкило яблок кисло-сладких сортов;
3) мед — 1 чайная ложка;
4) растительное масло — 2 столовые ложки;
5) соль — 1 чайная ложка;
6) тимьян сухой — 1/2 чайной ложки;
7) черный перец (молотый) — по вкусу.
Пошаговая инструкция приготовления:
- Мед, тимьян, соль, перец и растительное масло перемешать. Полученной смесью тщательно натереть вымытую и высушенную поверхность курицы.
- Яблоки порезать дольками, очистив их от семян, и плотно заполнить ими куриное брюхо. Отверстие зашить нитками.
- Ножки курицы сложить вместе и обмотать фольгой. Кончики крылышек тоже обмотать фольгой, чтобы не пригорели. Поместить тушку, начиненную яблоками, на противень, смазанный маслом.
- Отправить курицу в духовку, разогретую до 220 градусов. Выпекать в течение получаса, затем убавить температуру до 180 градусов и оставить в духовке еще минут на 40. За 10 минут до окончания приготовления снять фольгу.
- Подавать курицу горячей, предварительно убрав нитки.
Другие рецепты основных новогодних блюд можно посмотреть, например, здесь.
Десерты на новый год 2019 — интересные рецепты
Кстати, покровительница 2019 года является большой сластеной, поэтому без сладких вкусняшек праздничный стол никак не обойдется.
Предлагаем вашему вниманию вкусный и простой рецепт десерта, который точно порадует даже самую привередливую Свинью и не навредит вашей фигуре.
Фрукты и ягоды в шоколаде и кокосовой стружке
Ингредиенты:
1) 3 больших спелых банана;
2) 15 вишенок на веточке;
3) 15 клубничек с плодоножками;
4) 15 черешен;
5) 1 плитка молочного шоколада;
6) 1 плитка белого шоколада;
7) 1 упаковка кокосовой стружки.
Способ приготовления:
- Ягоды помыть и высушить бумажным полотенцем. Бананы очистить и нарезать брусочками длиной в 3-5 см.
- Растопить на водяной бане шоколад: молочный — в одной миске, белый — в другой.
- Опустить ягоды и бананы в растопленный шоколад, выложить на тарелку, посыпать кокосовой стружкой и отправить в холодильник для затвердения шоколадной глазури.
Новогодние сливочные кексы
Ингредиенты:
1) 3 куриных яйца;
2) 200 мл сливок жирностью 33%;
3) 200 граммов сливочного масла;
4) 380 граммов пшеничной муки;
5) 210 граммов сахара;
6) 30 граммов сахарной пудры;
7) 1 пакетик разрыхлителя;
8) ванилин и соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриные яйца взбить с щепоткой соли и сахаром с помощью миксера или вручную.
- Мягкое сливочное масло взбить с охлажденными сливками.
- Соединить масляную и яичную смеси, добавить муку, ванилин, разрыхлитель и все хорошенько перемешать. Консистенция теста должна напоминать густую сметану.
- Формочки для кексов смазать сливочным маслом и наполнить тестом наполовину.
- Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут.
- Готовые кексы присыпать сахарной пудрой.