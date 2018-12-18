Сахалин останется Сахалином. Лимаренко опроверг слухи об объединении с Приморьем

Назначенный президентом России исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко опроверг слухи о возможности объединения островного региона с Приморским краем.

«Вопрос объединения регионов в повестке не стоит», – подчеркнул новый глава Сахалинской области.

Разговоры о возможности такого объединения Лимаренко и вовсе назвал домыслами, которые ни его не заботят, ни жителей не должны волновать. Да и в целом — Лимаренко не видит даже гипотетических предпосылок для того, чтобы такое объединение всерьез обсуждалось. Сахалин, по словам врио губернатора, самодостаточен, примыкать к кому-либо ему нет никакого резона.

«У Сахалинской области есть все ресурсы для самостоятельного, самодостаточного развития и усиления присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Жителей и лично меня заботят реальные проблемы на островах, поэтому я предлагаю сконцентрироваться на них, а не на обсуждении слухов и домыслов», — заявил Валерий Лимаренко.

Кроме того, для того, чтобы провести объединение регионов — любых субъектов федерации — необходимо согласие жителей, такие вопросы выносятся на референдум. Но мнение сахалинцев очевидно и без всенародного опроса.

«Из общения с сахалинцами и курильчанами я понимаю, что у них нет желания с кем-либо объединяться. И я жителей в этом вопросе полностью поддерживаю», — сказал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Впрочем, даже само назначение Лимаренко в регион на корню опровергает возможность слияния с Приморьем. Как известно, Валерий Лимаренко до переезда на Сахалин возглавлял крупную международную компанию — подразделение Росатома, которое занимается строительством атомных электростанций не только в России, но и за рубежом. Очевидно, что в таком качестве Лимаренко был ценен, посылать его чуть-чуть порулить регионом никто бы просто не стал: ни руководство Росатома, ни президент Владимир Путин.

Да и активность, с которой Лимаренко принялся за работу на Сахалине, совсем не соответствует характеру временщика: например, по его инициативе в области уже запускается новая программа благоустройства и уже начинается переход на новую систему обращения с отходами.