«Ждите изменений в своей жизни»: судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили убийством

Москва, 18 декабря. Мосгорсуд получил анонимное электронное письмо с угрозами при рассмотрении апелляционной жалобы на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

В пресс-службе суда подчеркнули, что в письме были угрозы в адрес судьи. Так, неизвестный заявил, что готов будет устроить митинг, если футболистов не выпустят на свободу, также он пообещал судье «изменений в жизни».

«А судья пусть ходит с охраной, потому что ей вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни», — говорится в анонимном сообщении.

Ранее в Московском городском суде отказались удовлетворять апелляции футболистов и оставили их под арестом до 8 февраля, сообщает Infox.ru.

Следователи планируют завершить дело футболистов в январе 2019 года, после этого его направят в Тверской суд Москвы, сообщали «Аргументы и факты».