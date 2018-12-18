Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Россияне рассказали, от каких условий зависит карьерный рост

142
0 Оставить комментарий

Россияне рассказали, от каких условий зависит карьерный рост

Москва, 18 декабря. Большинство россиян (46 процентов) считают, что карьерный рост связан с отношениями с руководством, опрос проводили сотрудники сервиса Rabota.ru.

Только 33 процента россиян полагают, что повышения можно добиться благодаря трудолюбию. От уровня компетенции зависит карьерный рост, такого мнения придерживаются 29 процентов респондентов.

В опыт работы верят 28 процентов опрошенных, однако по карьерной лестнице идут вверх инициативные сотрудники, к этой мысли склоняются 18 процентов россиян. В удачливость и в мотивацию верят 17 и 16 процентов респондентов соответственно.

Всего 4 процента россиян полагают, что на карьеру влияет состояние здоровья. Однако многие бизнес-коучеры отмечают, что успех приходит лишь к тем, кто умеет эффективно общаться с другими людьми, пишет News.ru

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.