Сирия новости 19 декабря 07.00: курды продолжают диверсии в Африне; ИГИЛ ведет обстрелы САА в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 19 декабря. Курды продолжают диверсии в Африне; ИГИЛ1 ведет обстрелы САА в Дейр-эз-Зоре; ВС Турции обстреляли позиции YPG в Зор-Магаре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: совершили два нападения на боевиков ССА в Африне.

«Исламское государство»1: ведет обстрел западного берега Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

«Хашд аш-Шааби»: ведут артиллерийский обстрел позиций ИГИЛ в деревне Багуз-Фокани.

ВС Турции: ликвидировали двух боевиков SDF в Африне.

Международная коалиция: передала контроль над постами наблюдения в Тель-Абъяде курдским вооруженным формированиям.

Провинция Алеппо

В рамках своей партизанской операции «Гнев оливок» спящие ячейки «Отрядов народной самообороны» (YPG) продолжают нападать на боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) в кантоне Африн. По информации Telegram-канала @aljisr, курды совершили налет на позиции протурецких формирований в Ширкане, а также атаковали силы боевиков в районе Мареа. Есть сведения о погибших и раненых, однако точное количество потерь со стороны «Сирийской свободной армии» уточняется.

Как сообщает источник в социальной сети Twitter (@DarAlimantv), турецким военнослужащим удалось ликвидировать двух боевиков «Демократических сил Сирии» в городе Африн. Подробностей не сообщается.

На фоне заявлений Реджепа Тайипа Эрдогана о скором начале военной операции против курдских вооруженных формирований на севере Сирии, турецкая артиллерия обстреляла позиции «Отрядов народной самообороны» в районе приграничного населенного пункта Зор-Магар. Как сообщает источник в Twitter (@alassadlioness1), в результате обстрела погибло два боевика YPG.

В Кобани (Айн-аль-Араб) были замечены представители иностранных СМИ, которые прибыли в город в сопровождении французских военнослужащих. Как отмечает Telegram-канал @terkey_news, силы коалиции таким образом пытаются не допустить начала военной операции Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает источник в Twitter (@smmsyria) со ссылкой на источника в «Демократических силах Сирии». Небольшой отряд пешмерги прибыл на подконтрольную SDF территорию к востоку от Евфрата. Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о переброске дополнительных сил иракских курдов на территорию Сирии.

Одновременно с этим, по информации курдских источников в Twitter (@AzadiRojava), из Аль-Бахры в район северных окраин города Хаджин прибыли отряды подкрепления «Демократических сил Сирии».

По данным Euphrates Post, террористы «Исламского государства» предприняли неудачную попытку контрнаступления на позиции курдских вооруженных формирований в городе Хаджин. Есть данные о применении боевиками смертников и заминированных автомобилей. «Демократическим силам Сирии» удалось удержать занимаемые позиции только благодаря массированным авиаударам, нанесенным коалицией.

Как сообщает источник в Telegram @Syria_freedoom, курдские вооруженные формирования при артиллерийской поддержке «Хашд аш-Шааби» попытались продвинуться в направлении деревни Багуз-Фокани, однако из-за ожесточенного сопротивления ИГИЛ вынуждены были вернуться на исходные позиции.

Террористы «Исламского государства» также активизировали обстрелы западного берега реки Евфрат, который контролируют подразделения сирийских правительственных войск. По информации источник в Twitter @raedsyrian002, ИГИЛ вели артиллерийский и минометный огонь по Абу-Кемалю, Шадре, Эль-Катье и Эль-Хасрату. О жертвах среди военных САА или мирных жителей не сообщается.

Провинция Ракка

По предварительным данным, в предстоящей операции турецких войск к востоку от Евфрата примут участие 24 тысячи турецких военных и 15 тысяч боевиков «Сирийской свободной армии». Об этом пишет @WorldOnAlert.

В район напротив сирийского города Телль-Абъяд со стороны Турции продолжают прибывать военная техника и силы протурецких вооруженных группировок. Об этом сообщает источник в Twitter @Souria4Syrians.

По информации турецкого издания Yeni Safak, США передали контроль на постах наблюдения в Тель-Абъяде подразделениям курдских вооруженных формирований.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки развернули наблюдательные посты на турецко-сирийской границе якобы для решения проблем безопасности своего союзника по НАТО – Турции. Однако, как предполагают эксперты, данная мера направлена на недопущение готовящейся операции турецких войск против курдов к востоку от Евфрата.

Провинция Хасака

Неизвестные ликвидировали семерых и ранили трех боевиков «Демократических сил Сирии» в населенном пункте Авейса, расположенном в пяти километрах к западу от Ракки. Об этом пишет источник в Telegram @nors2017.

Напомним, на захваченных «Демократическими силами Сирии» территориях провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор в последнее время возросла активность проправительственных ополчений. Местное арабское население воспринимает военное присутствие SDF и Соединенных Штатов Америки как оккупацию, что подталкивает многих мирных жителей оказывать захватчикам вооруженное сопротивление.

1 Организация запрещена на территории РФ.