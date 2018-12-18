Украина не успокоится: Лимонов жестко ответил Кравчуку, спрогнозировавшему «распад» России

Бывший президент Украины Леонид Кравчук спрогнозировал «распад» России в том случае, если бы Москва попыталась «захватить» соседнее государство военным путем. По его словам, дополнительные расходы непосильным бременем легли бы на государственный бюджет, что и привело бы в итоге к «развалу» страны.

«Вот Россия взяла и сошла с ума во главе с начальником и пришла на Украину. И оккупировала Украину. Представьте себе. Через год России бы не стало. Потому что тогда на Украину надо привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы удержать ее в повиновении. Это непросто», — заявил украинский политик.

Российский писатель, публицист и лидер «Другой России» Эдуард Лимонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал заявление Кравчука. По словам российского политика, эти слова сложно воспринимать всерьез. Во время беседы политик употребил нецензурные слова.

«Кравчук несет какую-то [непечатное слово, означающее ерунду], извините за выражение. Вы мне звоните, а я это должен комментировать? Дурак. Идиот. У них идиоты на всех уровнях: и в подворотнях, и в школе, один вот президентом был», — говорит собеседник агентства.

При этом он исключил, что в будущем произойдет более тесная интеграция России и Украины. Кроме того, Эдуард Лимонов не видит предпосылок для создания нового государства, которое могло бы образоваться в результате слияния двух соседних стран.

«Я этого не допускаю, не может этого быть. Как Польша не успокоилась, уже столетия прошли, Украина тоже не успокоится», — резюмировал лидер «Другой России».

Ранее Кравчук рассказал о кризисе, который разразился на Украине, негативные тенденции наблюдаются в экономике, политике, социальной и военной сфере.

Добавим, Москва неоднократно подчеркивала, что не является участницей гражданской войны в Донбассе и выступает за политическое урегулирование кризиса. Киев же, несмотря на все заверения на международных площадках, не спешит выполнять условия минских соглашений. Только по официальным данным ООН, война в Донбассе унесла жизни более 10 тысяч человек.