Насколько подорожал главный новогодний салат? | ИНФОГРАФИКА | ФАН-ТВ

Стоимость оливье за год выросла, но незначительно — всего на 4%. В этом порция салата на семью из четырех человек обойдется в 325,3 рубля, сообщает Росстат.

За 12 месяцев морковь подорожала на 14%, а куриные яйца — на 12,5%. Вареная колбаса и репчатый лук показали незначительный рост: на 4% и на 5% соответственно. Зеленый горошек и консервированные огурцы подорожали на 3%, а майонез — на 2%. При этом, цена картофеля не изменилась. Напомним, в 2017 стоимость салата составляла 311,8 рубля, то есть за год блюдо подорожало на 13,5 рублей.

Цена селедки под шубой — практически не изменилась. В этом году блюдо обойдется в 153,1 рубля вместо 152,5 в прошлом. Секрет в том, что подешевел самый главный ингредиент. Стоимость сельди снизилась на 6%. Рост в цене показала свекла — на 25%, морковь и куриные яйца подорожали всего (14% и 12,5%) соответственно. Репчатый лук и вовсе вырос в цене только на 5%.

Таким образом, праздничный оливье в этом году обойдется всего на 13,5 рублей дороже, а за селедку под шубой придется отдать на 50 копеек больше, чем годом ранее.