Сирия: Лавров оценил продуктивность встречи стран-гарантов с де Мистурой

Женева, 18 декабря. Встреча стран-гарантов по Сирии со спецпосланником генсекретаря ООН по САР Стаффаном де Мистурой прошла очень продуктивно, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас была очень продуктивная встреча со спецпосланником ООН и министрами иностранных дел Турции и Ирана», — сообщил министр.

Он рассказал, что главы МИД представили позитивные результаты консультаций со сторонами конфликта в Сирии по составу конституционного комитета.

«(Министры) подтвердили свое решимость содействовать началу работы конституционного комитета, в частности, путем выработки общих руководящих принципов за счет взаимодействия с сирийскими сторонами и спецпосланником генерального секретаря по Сирии», — зачитал Лавров совместное заявление стран-гарантов.

Он подчеркнул, что работа конституционного комитета должна строиться на компромиссе и конструктивном участии.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о стабилизации ситуации в САР. Он пообещал, что Россия окажет сирийской армии поддержку в борьбе с боевиками, пишет «Свободная пресса».