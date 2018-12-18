Ватикан отказался признать «новую украинскую церковь»

Москва, 18 декабря. Ватикан не признавал «новую украинскую поместную церковь» на официальном уровне. Об этом сообщает дирекция службы печати Святого престола.

Ранее пресс-секретарь «новой украинской поместной церкви» Евстратий Зоря написал на своей странице в Facebook, что официальный новостной портал Ватикана опубликовал новость об избрании главы «новой украинской церкви». При этом Зоря воспринял публикацию на VaticanNews как признание раскольнической структуры со стороны Ватикана.

«Единственным официальным порталом Ватикана является www.vatican.va, а официальные новости Святого престола публикуются только в «Бюллетене службы печати», — сообщил представитель дирекции пресс-службы Ватикана.

Он также добавил, что портал VaticanNews не имеет никакого отношения к высшему руководству римско-католической церкви и не является официальным ресурсом Ватикана, передает РИА Новости.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», который провозгласил создание «украинской поместной церкви». Главой непризнанной церковной структуры был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Президент Украины Петр Порошенко принимал активное участие в создании «новой церкви», что является нарушением украинской конституции, согласно которой религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.