Эксперты объяснили различия в поведении глав Google и Facebook на допросе в Конгрессе США

Москва, 18 декабря. Гендиректор Google Сундар Пичаи, как и ранее глава Facebook Марк Цукерберг, был вызван на допрос в Конгрессу США. Однако поведение бизнесменов заметно различалось — если Цукерберг нервничал, то Пичау легко отбивал атаки конгрессменов.

Пичаи стал третьим главой крупной корпорации из Кремниевой долины, которому пришлось давать показания в Конгрессе США. Однако бизнесмен держался уверенно и с легкостью отбивал «атаки» присутствующих. Впрочем, и вопросы конгрессменов в его адрес были весьма своеобразными.

«Если набрать «идиот» в разделе с картинками, то появятся фото Трампа, — обратила внимание конгрессмен Зои Лофгрен. — Я только что сделала так. Как работает поиск, если такое происходит?»

Пичаи обратил внимание, что поисковик пропускает информацию через 200 параметров, после чего отбирает самую свежую и актуальную. Таким образом он опроверг обвинения в политической предвзятости Google.

А республиканец Стив Кинг возмутился, заметив, что iPhone показывает семилетней внучке его фото с нецензурной подписью.

«Конгрессмен, iPhone производит другая компания», — спокойно ответил гендиректор Google.

Многие сравнили его невозмутимое поведение с реакцией Цукерберга, выступление которого в Конгрессе назвали провальным.

«Это имидж профессионального бизнесмена, который умеет работать с аудиторией», — объяснил эту разницу американский IT-специалист и журналист Алекс Паучер.

Он отметил, что Цукерберг представляет больше собой не предпринимателя, а технаря, для которого нормально нервничать в отношении больших групп людей, передает телеканал «360».

«Скорее всего, Цукерберг осознает свою ответственность за утечки и разные другие косяки — это не добавляет уверенности», — добавил американский эксперт.

Однако российский психолог и политолог Станислав Бышок это мнение не разделил и отметил, что все-таки причина различий в поведении глав корпораций разные поколения, разные психологические ньюансы.