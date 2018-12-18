Россия, Турция и Иран потребовали на встрече в Женеве уважения суверенитета Сирии

Женева, 18 декабря. Министры иностранных дел России, Ирана и Турции назвали позитивными переговоры в Женеве по конституционному комитету Сирии, говорится в заявлении представителей стран — гарантов астанинского процесса.

Стороны отметили, что первая встреча конституционного комитета Сирии в Женеве может состояться в начале следующего года. Представители Ирана, России и Турции после переговоров передали спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре документ, в котором подвели итоги встречи.

«Министры представили позитивные результаты своих консультаций с сирийскими сторонами по составу конституционного комитета», — зачитал текст документа министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о создании политических условий для сохранения государственности Сирии.