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РФ, Турция и Иран назвали позитивными переговоры по конституционному комитету Сирии

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Россия, Турция и Иран потребовали на встрече в Женеве уважения суверенитета Сирии

Женева, 18 декабря. Министры иностранных дел России, Ирана и Турции назвали позитивными переговоры в Женеве по конституционному комитету Сирии, говорится в заявлении представителей стран — гарантов астанинского процесса.

Стороны отметили, что первая встреча конституционного комитета Сирии в Женеве может состояться в начале следующего года. Представители Ирана, России и Турции после переговоров передали спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре документ, в котором подвели итоги встречи.

«Министры представили позитивные результаты своих консультаций с сирийскими сторонами по составу конституционного комитета», — зачитал текст документа министр иностранных дел России Сергей Лавров.

РФ, Турция и Иран назвали позитивными переговоры по конституционному комитету Сирии

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о создании политических условий для сохранения государственности Сирии. 

Автор: Катерина Иванова
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