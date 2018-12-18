Ловись, рыбка, бесплатно, но по норме: что можно и чего нельзя рыбакам-любителям по новому закону

Государственная дума приняла федеральный закон о любительском рыболовстве. Свод правил для рыбаков предстоит еще утвердить Совету Федерации, потом закон будет подписан президентом. Но уже сейчас можно сказать: то, о чем так долго говорили рыбаки, свершилось!

Принятый закон гарантирует всем жителям страны свободную и бесплатную рыбалку на водоемах общего пользования. Но также и устанавливает ряд ограничений. Федеральное агентство новостей разбиралось во всех «можно» и «нельзя» нового закона.

Откуда взялась платная рыбалка

Новому закону пришлось исправлять ошибки старого. Дело в том, что в начале нулевых был принят закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В документе тогда появилось новое понятие: рыбопромысловые участки. Любой желающий мог взять в аренду часть реки или озера. Предполагалось, что такие арендаторы будут создавать благоприятные условия для разведения рыбы, но на практике оказалось по-другому.

«После введения рыбопромысловых участков появились регионы, которые злоупотребляли своими правами, — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. — В результате действительно было огромное количество случаев, когда люди приходили на водоем, а им говорили: «Деньги заплати, потом подходи!»

Депутат пояснил, что владельцы таких рыбопромысловых участков часто никаких услуг рыбакам не оказывали. Получалось, что ушлые дельцы просто собирали деньги за доступ к водоемам страны.

«Такой паразитический вид деятельности привел к тому, что водоемы становились все более запущенными, а рыбы в них не было. Конечно, это вызывало справедливое возмущение граждан», — отметил Николаев.

Николай Петрович отметил, что уже тогда пошли слухи о введении так называемых «фиш-карт» — именных разрешений на рыбалку по аналогии с охотничьими билетами.

Именных разрешений не будет

В 2011 году по России прокатилась волна «рыбацких» протестов. Первые лица страны Дмитрий Медведев и Владимир Путин дали поручения решить вопрос. Правительством был разработан законопроект «О любительском рыболовстве», рассмотренный Госдумой в первом чтении в декабре 2013 года. После этого в законопроект было внесено около 200 поправок.

«В 2016 году были внесены существенные изменения в закон о рыболовстве, что потребовало полной переработки и законопроекта «О любительском рыболовстве», потому что все более широкие нормы изменились», — отмечает Николай Николаев.

Депутат отмечает, что за шесть лет концепция закона поменялась. Правительство согласилось с доводами депутатов и отказалось от идеи «именных разрешений».

«Я внес поправку, которая исключила из предложений правительства именные разрешения. Это путь для введения тотальной платной рыбалки, — сказал Николаев. — В поправках правительства предлагалось, чтобы регион сам определял виды рыб, на ловлю которых нужно вводить именные разрешения. Фактически любой пескарь мог оказаться в этом списке. Это большой риск для людей, и я благодарен правительству, что они в итоге отказались от этого [решения]», — рассказал депутат.

Ожидается, что закон о любительском рыболовстве вступит в силу с 1 января 2019 года, но некоторые нормы закона заработают лишь через 2 года.

Клевые места: где можно и нельзя ловить рыбу

Закон гарантирует бесплатную рыбалку на водоемах общего пользования. Но есть исключения. Рыбачить нельзя на водоемах, которые находятся в собственности граждан или юридических лиц. Рыбалка может быть ограничена на землях обороны и безопасности. Также ловить рыбу любителям запретят на участках, которые отданы государству под товарную аквакультуру или находятся на особо охраняемых природных территориях или в национальных парках.

«Мы предусмотрели не категорический запрет, а лишь возможность ограничения», — подчеркивает Николай Николаев.

То же и с частной собственностью. Рыбалка на этих территориях регулируется действующим гражданским и земельным законодательством.

«Если предприниматель вырыл пруд, залил его водой, вложил деньги, купил рыбу и разводит ее там, чтобы поставлять ее в магазин… Будет ли справедливо, если народ из соседних поселков соберется и будет вылавливать этих, условно говоря, «карпов»?» — считает Николай Николаев.

Согласно закону, рыбопромысловые участки будут действовать до 1 января 2020 года. После этого срока доступ к водоемам окончательно станет бесплатным, с небольшими исключениями.

«Всех владельцев рыбопромысловых участков нельзя одним миром мазать. И есть у нас уникальные участки, которые сохраняют рыбу. Это отдельный вид деятельности», — пояснил Николаев.

Депутат привел в пример некоторые участки, где практикуется ловля редких видов рыб по типу «поймал — отпустил».

«Именно благодаря таким участкам у нас сохранились на некоторых участках семга, таймень. Запретить их [участки] было бы преступлением», — отметил Николаев.

Сколько вешать в граммах: суточная норма для регионов

Закон вводит определение понятия «суточное норма», а также увязывает его с новым регулированием, но сами суточные нормы уже установлены Минсельхозом России в правилах рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна.



Суточная норма вылова помогает отделить рыбалку как отдых от заготовки рыбной продукции в промышленных масштабах.

«Для Волжско-Каспийского бассейна уже норма вылова на человека в сутки составляет: щука, судак — по 5 кг, а раков — 20 штук. В Северном бассейне можно выловить за сутки до 100 кг мойвы, трески, пикши, зубатки, камбалы. Указанные объемы представляются более чем достаточными для удовлетворения личных потребностей», — пояснили ФАН в комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Сеть в виде исключения: чем можно ловить рыбу

Закон «О любительском рыболовстве» запрещает любителям ловить рыбу при помощи сетей. Также нельзя использовать взрывчатые и химические вещества и электроток.

При этом в отдельных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока рыбу для собственных нужд сетями ловить разрешается. Но только в определенные периоды, и сети при этом должны быть промаркированы территориальными органами власти.

«В Якутии, на Дальнем Востоке рыбалка не развлечение. Там люди заготавливают рыбу на неделю для всей семьи, — отмечает Николай Николаев. — Мы предусмотрели очень взвешенное решение: сети допускаются, но они должны быть пронумерованы, промаркированы, как оружие».

Николай Николаев подчеркнул, что этого закона ждали более 20 миллионов человек в течение 6 лет. И конечно, за правоприменением столь долгожданного закона депутаты будут следить. Но не менее важно, что закон предоставляет право «общественного контроля» и всем неравнодушных к рыбалке людям.