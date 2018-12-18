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Богданов обсудил с послом США в Москве обстановку в Сирии, Йемене и Ливии

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Богданов обсудил с послом США в Москве обстановку в Сирии, Йемене и Ливии

Москва, 18 декабря. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом США в Москве Джоном Хантсманом. Об этом сообщает МИД РФ.

Во время встречи стороны обсудили вопросы сирийского урегулирования, а также обстановку в Ливии и Йемене.

Российская сторона подчеркнула важность действий, которые проводят страны-гаранты «астанинского процесса» в целях деэскалации обстановки «на земле», а также для содействия политического процесса в Сирии.

Кроме того, Богданов и Хантсман обсудили вопросы консолидированной поддержки реализации планов ООН по урегулированию обстановки в Йемене и Ливии. Также в МИД РФ рассказали, что на встрече поднималась тема развития обстановки в Центральноафриканской республике, Сахаро-Сахельской зоне, а также в Демократической Республике Конго.

Автор: Денис Коробейников
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