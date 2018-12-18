Киев, 18 декабря. Первый президент Украины Леонид Кравчук развеял главный миф о «российской оккупации» страны, так активно насаждаемый киевскими властями.

«Украина останется Украиной. Никто ее не сможет одолеть. Представьте себе, что Россия сошла с ума и оккупировала Украину. Через год России бы не стало», — заявил он местному изданию Gazeta.ua.

Кравчук считает, что Россия для удержания Украины «в покое» должна потратить на это почти 70% своего госбюджета, а также направить на украинскую территорию половину своей армии. Тут же он заметил, что по его мнению, РФ якобы и «с Крымом справиться не может», поэтому и Украину удержать ей не под силу

«Россия с Крымом не может справиться и Украину удержать не сможет», — уверен Кравчук.

Напомним, действующие украинские власти во главе с президентом страны Петром Порошенко вот уже четыре года не могут успокоиться и признать выход Крыма из состава Украины. Решение о присоединении к РФ жители полуострова приняли по итогам всеобщего референдума в марте 2014 года. Президент РФ Владимир Путин еще в 2016 году заявил, что вопрос об исторической принадлежности Крыма закрыт навсегда, однако Киев не оставляет своих притязаний и требует от «западных партнеров» введения антироссийских санкций из-за Крыма, а также финансовой помощи для борьбы с «государством-агрессором».

