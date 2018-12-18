Для Запада Украина не такая большая ценность: эксперт прокомментировал законопроект о стандартах НАТО

Депутаты Верховной рады Украины поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в ряд законов страны относительно военных стандартов, об этом сообщается на официальном сайте украинского парламента. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В законопроекте говорится о применении определенных стандартов, включая разработанные на основе норм Североатлантического альянса. Так, предлагается дополнить закон «Об обороне Украины» новыми терминами: «военная стандартизация», «военный стандарт», «стандарт НАТО» и «стандарт в сфере обороны государства — члена НАТО».

Кроме этого, законопроект также предлагает предоставить министерству обороны Украины полномочия по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации и определениях органа военной стандартизации.

Президентское наследие Порошенко

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в комментарии ФАН отметил, что Петр Порошенко перед предстоящей предвыборной кампанией совершает множество популистских шагов, которые, по его мнению, должны стать основой его президентского наследия. В перечень этих шагов можно включить и разрыв отношений с Москвой на фоне обострения российско-украинских отношений, и работу над автокефалией для украинской церкви, и стремление в НАТО, а также в Евросоюз.

«Хотя по всем этим направлениям у Петра Порошенко нет однозначных успехов, но он старается фиксировать именно свои победы по этим темам. Хотя сами заявления, когда якобы только стремление Украины в НАТО и ЕС должно уже сделать украинцев богаче, выглядят нежизнеспособными», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, пока Украина как государство обрастает кредитами, в стране высокая инфляция, происходит рост цен на газ, электричество и коммунальное обеспечение. Общие настроения от политики Петра Порошенко фиксируются в виде крайне низкого рейтинга действующего президента. Популизм в виде НАТО и Евросоюза граждан Украины не интересует. Им нужны конкретные шаги, которые были бы направлены на то, чтобы сделать их жизнь легче. Судя по низким рейтингам, Петр Порошенко с этой задачей не справляется.

Эксперт отметил, что если рассматривать конкретную инициативу по вступлению Украины в НАТО, то даже сам Петр Порошенко признается, что это крайне сложная задача, а в короткие сроки она просто нереализуема.

«Во-первых, сам Североатлантический альянс переживает сегодня период изменений, связанный с политикой Дональда Трампа, выбивающего из стран — участниц Альянса двухпроцентный налог на расходы блока. При такой политике невозможно принимать в Альянс страну, которую нужно финансировать и с которой нельзя получить прибыль.

Во-вторых, членство в блоке подразумевает систему коллективной безопасности, а принимать Украину в НАТО означает ухудшение и так не самых лучших отношений с Россией. ДРСМД и СНВ подходят к своему концу, а значит, у России совсем скоро не будет препятствий для размещения вооружения, направленного на членов НАТО в Европе», — резюмировал Евгений Валяев.

Готовы ли будут Европа, США или НАТО защищать Украину, если завтра начнется военное столкновение между Москвой и Киевом? По мнению эксперта, скорее нет, чем да.