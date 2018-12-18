Украинцам станет проще получить российское гражданство | 18 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Россия протягивает руку помощи Госдума упрощает получение российского гражданства для украинцев. Закон разработан специально для наших соотечественников на Украине, которые после Евромайдана там стали лишними. Поправки в законопроект наделяют президента России правом определять, кто может получить российское гражданство в упрощенном порядке. Распространяется закон на соотечественников из стран, где происходят госперевороты и военные конфликты. А под это определение как раз подходит постмайданная Украина. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поправки позволят Владимиру Путину поддержать русских на Украине. Они стали заложниками авантюризма Порошенко, готового ради сохранения личной власти на все. От военных провокаций до раскола церкви и преследования верующих. Напомню, пока Москва открывает двери для граждан Украины, Киев вводит ограничения на въезд российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Впрочем, как рассказывают многочисленные свидетели, русских женщин гонят с Украины с не меньшим энтузиазмом.

Новый год в СИЗО: Кокорин и Мамаев Горе-футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев встретят Новый год в тюрьме, так и не глотнув шампанского. Ни за 250 тысяч евро, ни за 200 рублей. Если тюремное начальство не снизойдет, спать им придется лечь не позже 22.00. Таков распорядок. Сегодня Мосгорсуд отказался изменить футболистам меру пресечения. Судя по всему, неразлучная парочка уже адаптировалась в условиях заключения и во время заседания поначалу откровенно веселилась. Впрочем, узнав, что Новый год придется встретить в СИЗО, Мамаев и Кокорин приуныли. Мамаев даже решил пристыдить судью, заявив, что ему нечего сказать и решение позорное. Что ж, ругаться с судьями — дело для наших футболистов привычное. Правда, теперь игра эмоций может закончиться печально и не в их пользу. Ранее суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 февраля 2019 года. Футболисты-хулиганы частично признали вину в избиении чиновника и водителя. Напомню, два года назад вылет из Евро-2016 друзья-футболисты отметили бурной вечеринкой в Монте-Карло. Там ребята от души купались в шампанском за 250 тысяч евро, что вызвало соответствующую реакцию.