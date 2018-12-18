В Федерации рестораторов опровергли предрассудки о запрете блюд из свинины в Новый год

Президент Федерации рестораторов и отельеров, декан факультета ресторанного и гостиничного бизнеса РАНХиГС при президенте РФ Игорь Бухаров в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, отправятся ли россияне на Новый год в рестораны и планируют ли шеф-повара готовить блюда из символа года.

«Каких-то общих цифр нет, но все говорят о том, что заказов в изысканных ресторанах меньше не становится. В дорогих ресторанах спрос таким и остался, нельзя сказать, что они стали хуже работать. По сравнению с прошлым годом — никакой разницы. В регионах ситуация хуже», — отметил Игорь Бухаров.

Глава Федерации рестораторов и отельеров также добавил, что празднование Нового года в ресторане является дорогим удовольствием прежде всего для руководства самого заведения общепита: в случае организации застолья в новогоднюю ночь необходимо дополнительно оплачивать работу персонала.

Для посетителей такой вид праздника — тоже недешевое удовольствие.

«Цены анализировать достаточно сложно — стоимость связана не только с едой, но и с организацией времяпрепровождения. В основном это зависит от приглашенных артистов», — отметил эксперт.

Кроме того, ресторатор поделился прогнозами по поводу возможного появления свинины в меню праздничных ужинов в преддверии года Желтого земляного кабана. Традиционно считается неуважительным по отношению к символу наступающего года готовить блюда из курицы ко встрече года Петуха, а из свинины — в год Свиньи.