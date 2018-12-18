Федеральное агентство новостей представляет обзор главных событий вторника, 18 декабря.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пригрозил Российской Федерации «катастрофой» в случае наземного вторжения на Украину. Пользователи Сети назвали это заявление признанием лжи Киева об «агрессии» Москвы. «А с кем вы воюете пять лет?»: в Сети отреагировали на угрозы Авакова о «катастрофе» для России.

Французский фармацевт и алхимик Нострадамус, знаменитый своими пророчествами, предсказал начало третьей мировой войны, в которой будут участвовать США, Европа, Россия и Китай. Нострадамус предсказал начало третьей мировой войны в 2019 году.

Уголовное дело российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева планируется направить в суд в январе 2019 года. Об этом на заседании Мосгорсуда заявил следователь. Следствие намерено направить дело Кокорина и Мамаева в суд в январе.

В последние годы отношения между Россией и НАТО достигли апогея своего напряжения, заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску. По его словам, стороны чаще обмениваются взаимными упреками. Кроме того, он напомнил, что Североатлантический альянс проводит учения в непосредственной близости от границ России. Румынский эксперт объяснил, как российская система «СОВА» не позволит Западу в случае войны захватить Калининград.

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин предложил неожиданный рецепт против «бреда» президенту Украины Петру Порошенко по поводу Крыма. «Порошенко хоть и бредит, но отчасти прав»: в Госдуме предложили ответить «здравым» решением по Крыму.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты всеми силами пытаются развязать полномасштабную войну между братскими народами России и Украины. США пытаются разжечь войну между РФ и Украиной — зампостпреда РФ при ООН.

Санта-Клаус из Лапландии заявил, что подготовил подарки для президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Санта-Клаус подготовил подарки для Путина и Трампа.

Федеральное агентство новостей публикует анализ вопроса, кто и с какими целями очевидно настраивает население Германии против России. «Ружье» ФРГ не должно выстрелить: почему немцев настраивают против России.

В Совете Федерации отреагировали на голосование в ООН по резолюции о Крыме и отметили, что принятие документа никак не отразится на внутренней политики РФ. Россия сделает выводы: в СФ оценили резолюцию Украины о «милитаризации Крыма».

На территории России проживают родственники президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина. Родственники Порошенко и Климкина нашлись в России.