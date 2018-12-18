«Русский дом» возобновит работу на форуме в Давосе

Москва, 18 декабря. Фонд «Росконгресс» возобновил подготовку «Русского дома» в Давосе в связи с отменой ограничений на участие российских бизнесменов во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба «Росконгресса».

«Как и ожидалось ранее, официальная российская резиденция откроет двери и предоставит свое деловое пространство для представителей бизнеса, власти и средств массовой информации с 21 по 25 января 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее организаторы ВЭФ отказались приглашать на форум российских бизнесменов, которые были внесены в санкционные списки США. Позднее в Москве заявили, что правительственная делегация РФ откажется от участия в ВЭФ, если организаторы форума не снимут ограничения с российских бизнесменов, передает «Парламентская газета».

15 декабря организаторы форума отменили ограничения в отношении российской делегации, после чего стало известно, что официальная делегация правительства РФ поедет в Давос и примет участие в работе ВЭФ, передает Infox.ru.